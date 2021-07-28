Составлен рейтинг лучших садоводов по знаку зодиака

Москва, 28 июля. Астрологи выдвинули предположение, что на способности к садоводству влияет знак зодиак. Эксперты составили рейтинг огородников с «зелеными пальцами».

Лучшие в этом деле — Тельцы. Представители этого знака любят все, что связано с землей, у них успешно растут самые экзотические и капризные растения. Рожденные под знаком Тельцов интуитивно понимают растения, и ухаживают за ними исходя из собственного представления. Тельцы предпочитают выращивать красивые цветы.

Заботливые от природы Раки любят ухаживать за растениями, поэтому посвящают этому занятию много времени и сил. Растения отвечают взаимностью, у представителей этого знака сад и огород всегда полон цветов и плодов.

Рыбы не отличаются особым трудолюбием, но они обожают копаться в земле. Рожденные под знаком Рыб любят все красивое, поэтому чаще выращивают цветы. Причем порой они выбирают растения наобум, впоследствии приходится прилагать много усилий, чтобы сохранить цветку жизнь.

Скрупулезные Девы строго следуют всем правилам при высадке растений. Перед посадкой они изучат горы рекомендаций. Все растения у Дев получают питание, полив и рыхление строго по расписанию. Представители этого знака предпочитают выращивать редкие цветы и овощи.

Весы не любят много времени проводить в огороде, поэтому чаще всего выбирают нетребовательные растения. Рожденные под знаком Весов любят выращивать душистые травы, у них отлично растет мелисса, мята или шалфей.

Неорганизованные Близнецы занимают в рейтинге шестую строчку. Они понятия не имеют, где и что у них растет, не помнят время полива или подкормки. Несмотря на это, растения в саду Близнецов цветут и плодоносят. При желании представители этого знака могут посоревноваться за первое место с Тельцами.

У Львов нет ни чутья Тельцов, ни трудолюбия Раков, но они всегда и везде стремятся к лучшему. Львы подходят к организации сада или огорода стратегически, продумывают систему автоматизации и подбирают непритязательные, но эффектные растения. Представители этого знака предпочитают выращивать ягоды.

Козероги в свой огород всегда выбирают только проверенные растения, которые дают максимум урожая при минимальном уходе. На грядках Козерога можно встретить простые сорта овощей, а вот цветы эти знаки не любят.

Стрельцы очень много и тщательно планируют и крайне редко осуществляют свои планы, потому что не любят физически трудиться. В саду этого знака чаще всего не растет ничего.

Скорпионы придерживаются принципа — выживает сильнейший. Они не заморачиваются уходом, максимум на что они способны — это посадить и полить. Дальше все дело за природой. Если уж Скорпионы что-то садят, то чаще всего это целебные растения.

Овны формируют сад под влиянием эмоций. Покупают понравившееся растение, садят и не знают, что с ним делать дальше. Терпения Овнов хватает на неделю, потом саженец будет предоставлен сам себе.

Водолей вообще не заводит сад или огород, ему нравится «дикие» заросли на участке. Чаще всего Водолеи — теоретики в агрономии и могут помочь полезным советом соседям, но свой сад чаще всего остается нетронутым.

Профессиональный садовод-огородник Джеймс Вонг рассказал, как улучшить вкус овощей при помощи полива. Для яркости вкуса растению нужно устраивать «стресс», считает специалист.