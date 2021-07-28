Жители Сирии получили гуманитарный груз от туляков

Тула, 28 июля. Гуманитарная помощь из Тульской области достигла Сирии. Туляки собрали и отправили 15 тонн продовольственных товаров и средств гигиены.

В составе груза есть и гордость тульского региона — знаменитые пряники. Ранее ФАН подробно рассказывал о подготовке гуманитарной миссии из Тулы. В среду помощь добралась до адресата. Ее получили жители сирийского города Хараста в провинции Восточная Гута.

«Предприятия сельского хозяйства, наша промышленность сформировали большой гуманитарный груз. В первую очередь это продукты питания, которые хорошо сохраняются в условиях жаркого климата. Уверен, что и в дальнейшем жители Тульской области, предприятия региона будут поддерживать сирийский народ», — приводит пресс-служба правительства Тульской области слова заместителя губернатора региона Вячеслава Федорищева.

Гуманитарный груз проделал путь из Тулы до Москвы на грузовиках МЧС России. А из столицы в Сирию его доставили самолетами российской военно-транспортной авиации.