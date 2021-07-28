Генерал Золотов поздравил бойцов Росгвардии, ставших призерами Олимпийских игр — 2020

Москва, 28 июля. Генерал армии Виктор Золотов направил поздравление бойцам Росгвардии, которые поднимались на пьедесталы Олимпийских игр в Токио.

Поздравление директора Росгвардии получили чемпионка ОИ-2020 в стрельбе из пневматического пистолета прапорщик Виталина Бацарашкина, бронзовый призер в синхронных прыжках лейтенант Виктор Минибаев, члены российской команды по спортивной гимнастике старший лейтенант Денис Аблязин, прапорщик Никита Нагорный, младший сержант Артур Далалоян и другие олимпийцы.

Главнокомандующий Росгвардией поблагодарил российских спортсменов-призеров Олимпийских игр-2020 за твердый дух, упорство и волю к победе.

Ранее сообщалось об обеспечении сотрудниками Росгвардии правопорядка при проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в день ВМФ РФ.