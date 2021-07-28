Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 20:39
20:37
Весь мир
Кампания разоружения: более двухсот молодых людей сдали военную амуницию полиции в ЦАР
20:35
Происшествия
Петербурженка ударила прохожую самокатом по голове
20:35
Армия
Пользователи Twitter пришли в восторг от российских субмарин в Кронштадте
20:32
Политика
Тонкий троллинг Лукашенко с мигрантами восхитил латвийского журналиста
20:30
Весь мир
«Реальная польза»: глава таможни ЦАР оценил вклад россиян в борьбу с контрабандой
20:30
Шоу-бизнес
Названы суммы годового заработка Ксении Собчак и Ольги Бузовой
20:29
Общество
Историк моды Александр Васильев отыграет моноспектакль «Мода и секс» в Калининграде
20:28
Весь мир
Движение к демократии: в ЦАР появилась новая социал-демократическая партия
20:26
Общество
Жители Сирии получили гуманитарный груз от туляков
20:26
Весь мир
Спикер иранского парламента прибыл в Дамаск для встречи с правительством Сирии
Все новости

Генерал Золотов поздравил бойцов Росгвардии, ставших призерами Олимпийских игр — 2020
Общество
Генерал Золотов поздравил бойцов Росгвардии, ставших призерами Олимпийских игр — 2020
Пресс-служба Росгвардии

Москва, 28 июля. Генерал армии Виктор Золотов направил поздравление бойцам Росгвардии, которые поднимались на пьедесталы Олимпийских игр в Токио.

Поздравление директора Росгвардии получили чемпионка ОИ-2020 в стрельбе из пневматического пистолета прапорщик Виталина Бацарашкина, бронзовый призер в синхронных прыжках лейтенант Виктор Минибаев, члены российской команды по спортивной гимнастике старший лейтенант Денис Аблязин, прапорщик Никита Нагорный, младший сержант Артур Далалоян и другие олимпийцы.

Главнокомандующий Росгвардией поблагодарил российских спортсменов-призеров Олимпийских игр-2020 за твердый дух, упорство и волю к победе.

Ранее сообщалось об обеспечении сотрудниками Росгвардии правопорядка при проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в день ВМФ РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Генерал Золотов поздравил бойцов Росгвардии, ставших призерами Олимпийских игр — 2020
росгвардия золотов ои-202
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru