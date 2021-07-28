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РЖД и «Гигарама» показали атмосферный ролик про Байкальский тоннель
Общество
РЖД и «Гигарама» показали атмосферный ролик про Байкальский тоннель
Prt Scr gigarama.ru  /  проект «гигарама»

Москва, 28 июля. Видео про Байкальский тоннель подготовили сотрудники ООО «РЖД» и компании «Гигарама». В нем они перечислили основные особенности сооружения.

Ролик снят при помощи гоночного дрона и специального самоходного вагона. Итоговый результат детально знакомит россиян с тоннелем, который является одним из важнейших объектов на Байкало-Амурской магистрали (БАМ).

Работы по строительству Байкальского тоннеля стартовали еще в 2014 году. Сейчас его диаметр составляет 10,2 м, а протяженность более шести км, 6682 м. Заявленный грузооборот равняется 32,4 млн т в год. Объект пересекает Байкальский хребет, а также объединяет два региона страны: Иркутскую область и Республику Бурятия.

Церемония запуска движения по второму Байкальскому тоннелю состоялась 28 июля. Участие в мероприятие в формате видеоконференции принял президент Российской Федерации Владимир Путин.

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