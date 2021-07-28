Военный обозреватель Стороженко объяснил, почему Украина разучилась строить корабли

Москва, 28 июля. Доставшийся в наследство Украине от СССР мощный судостроительный комплекс окончательно прекратил свое существование. Об этом заявил военный обозреватель Николай Стороженко.

В настоящее время Киев вынужден довольствоваться помощью Западных партнеров, которые продают Украине устаревшие корабли, передает «Взгляд».

Однако через пару лет в распоряжении украинского флота могут появиться два корвета, которые будут заложены в Турции. При этом достраивать их будут уже на Украине. Это иронично, учитывая тот факт, что еще в 1990-х одна судостроительная верфь «Океан» в Николаеве превосходила в мощности всю судостроительную отрасль Турции.

Кроме того, в ближайшее время США отправят Киеву партию списанных катеров береговой охраны Mark VI. Пентагон намерен избавиться от этих катеров из-за высоких затрат на их эксплуатацию. Еще часть кораблей поступит из Великобритании. Все эти закупки обойдутся Киеву в 3,7 млрд долларов.

Стороженко отметил, что после распада СССР Украине досталось 11 современных судостроительных заводов мирового класса с оборудованием международного уровня, и эти предприятия обеспечивали строительство новейших судов всех типов. Однако за годы независимости Украина разрушила собственную кораблестроительную отрасль, поэтому теперь вынуждена тратить миллиарды долларов на закупку старых кораблей.

Ранее сообщалось, что Пентагон списывает более 20 боевых кораблей ВМС США различного назначения из-за производственного брака и недочетов.