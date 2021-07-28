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«Вы посягаете на нормальность»: Безруков осудил Проклову за историю про домогательства

  /   Обновлено: 28 июля 2021 20:02
Шоу-бизнес
«Вы посягаете на нормальность»: Безруков осудил Проклову за историю про домогательства
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 28 июля. Звезда сериала «Бригада» Сергей Безруков считает, что Елена Проклова решила последовать западным трендам, поэтому и рассказала в эфире федерального канала о домогательствах.

В апреле разгорелся настоящий скандал после выхода очередного выпуска программы «Секрет на миллион». В эфире шоу Елена Проклова со слезами на глазах призналась, что стала жертвой сексуального насилия. Она заявила, что в 15 лет ее растлил известный актер театра и кино. Имя мужчины звезда раскрывать не стала, уточнив, что он уже умер. По некоторым деталям истории Прокловой многие зрители решили, что речь идет об Олеге Табакове.

Елену Проклову за скандальную «исповедь» осудили почти все коллеги. Негативно высказался о звезде и Сергей Безруков, который учился в театральном институте на курсе Табакова. По словам актера, многие пытаются навязать России западные тренды, в числе которых и громкие заявления о якобы харассменте.

Безруков считает, что Проклова выступила на федеральном канале, намеренно следуя западной тенденции. Однако, как отметил артист, на российской почве признания актрисы «выглядят странно».

«Это в Штатах в людей до сих пор стреляют, инъекции применяют. У нас этого нет. Но не надо некоторые вещи навязывать детям. Вы посягаете на нормальность, которая была и будет», — высказался звезда сериала «Бригада» в шоу «Света вокруг света» Светланы Бондарчук.

Поддержала мнение Безрукова и экс-супруга режиссера Федора Бондарчука. Она призналась, что была возмущена заявлением Прокловой, которая к своей истории привязала Табакова. Бондарчук напомнила о важном правиле — о покойниках либо хорошо, либо ничего.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Вы посягаете на нормальность»: Безруков осудил Проклову за историю про домогательства
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