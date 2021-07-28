Певица Ольга Орлова объяснила, почему Дмитрий Шепелев вычеркнул ее из своей жизни

Москва, 28 июля. Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова заявила, что телеведущий Дмитрий Шепелев не хочет с ней больше общаться из-за болезненных воспоминаний о Жанне Фриске.

Ольга Орлова была близкой подругой Жанны Фриске. Она даже стала крестной матерью ее сына Платона. Однако после смерти артистки Дмитрий Шепелев стал все реже и реже встречаться с Орловой.

«Я думаю, что ассоциируюсь у Димы с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Думаю, что он решил все то, что было связано с Жанной, вычеркнуть», — заявила звезда в эфире YouTube-шоу Fаmetime TV.

Певица ни в чем не обвиняет телеведущего, потому что у медали всегда есть две стороны. При этом Орлова надеется, что хоть изредка сможет видеться со своим крестником. Она добавила, что могла бы встречаться с ним в кафе, чтобы «попить чай» под присмотром Шепелева. Артистке жаль, что так получилось, но повлиять на отца ребенка Фриске она не в силах.

Ранее телеведущий показал первые совместные фотографии с восьмилетним Платоном. Он также рассказал о его интересах. Оказалось, что у сына Жанны Фриске есть талант к музыке, сейчас он часто слушает тяжелую музыку и мечтает стать рок-звездой. Наследник также играет в теннис и катается на скейте.