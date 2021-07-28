Эксперт Разворотнева рассказала о своем отношении к новому Фонду развития территорий

Заместитель председателя общественного совета Минстроя России Светлана Разворотнева заявила ФАН, что новообразованный Фонд развития территорий позволит комплексно решать проблемы жилищно-коммунального хозяйства.
Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» в эксклюзивном интервью рассказала о своем отношении к законопроекту об объединении Фонда защиты прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ, который в среду был внесен Правительством РФ в Госдуму.
«Этот законопроект весьма активно обсуждался в том числе и на нашей площадке в Минстрое России, — отметила Разворотнева. — Главная претензия была в том, что название громкое (а жилые территории ведь действительно нуждаются в едином окне решения проблем), но на самом деле это просто механическое слияние двух юридических лиц, двух фондов».
По словам собеседницы ФАН, функции, которые у них существовали, практически несовместимы друг с другом. Касательно именно развития территорий там ничего не было.
«Но потом законопроект стал получше, — свидетельствует эксперт. — Появились различные инструменты, в том числе по развитию инфраструктуры. При этом остается еще один важный вопрос. Все-таки программы Фонда содействия реформированию ЖКХ по переселению жильцов из ветхих домов рассчитаны до 2024 года. Этот тот срок, до которого действует федеральное финансирование».
На данный момент есть много людей, которым пообещали переселение в определенные сроки, пояснила Разворотнева. И многие специалисты из этой области понимают, что эта реорганизация фондов может серьезно затормозить данный процесс.
«Кто будет правопреемником, как будет поступать финансирование — очень много вопросов, — сказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль». — Существует опасность, что эти программы будут реализованы позже намеченных сроков или даже сорваны. А ведь многие дома могут вообще не дожить до 2024 года! Поэтому мое мнение — я его отправляла через Общественный совет Минстроя России — надо бы, конечно, этот процесс реорганизации отложить».
Собеседница ФАН призналась, что ей непонятно, почему нужна такая спешка (единый Фонд развития территорий должен начать функционировать с 1 января 2022 года). Учитывая тот факт, что два этих фонда — абсолютно разные по своей сути.
«Фонд ЖКХ сейчас работает очень хорошо, все отмечают, что реализация этой части нацпроекта идет ускоренными темпами, срывать его было бы как-то обидно, — подчеркнула Разворотнева. — Люди же надеются… Поэтому процесс с переселением нужно непрерывно поддерживать. И надо расширять инструменты по решению проблемы переселения жителей из аварийного жилья и объединять реализацию различных программ».
Кроме того, есть еще один момент: на какие деньги переселять людей, которые живут в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года, задается вопросом эксперт.
«Эти дома не вошли в программу, — пояснила собеседница ФАН. — Здесь однозначно нужен более широкий спектр инструментов... В общем, хочется надеяться, что новый фонд действительно позволит комплексно решать проблемы на территориях и развивать жилищное и коммунальное хозяйства».
В среду стало известно, что в Государственную думу РФ был внесен правительственный законопроект, который объединяет Фонд защиты прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ в единый Фонд развития территорий.
Тот будет отвечать за комплексное развитие территорий, привлечение средств Фонда национального благосостояния и участвовать в кредитовании проектов по созданию жилья.
Закон о комплексном развитии территорий дает российским регионам право утверждать программы сноса многоквартирных домов, а жильцам — право двумя третями голосов принимать решение о включении МКД в такую программу и одной третью — о выходе из нее.
Ранее гражданам РФ рассказали о вариантах получения льгот за услуги ЖКХ.