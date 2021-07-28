Эксперт Разворотнева рассказала о своем отношении к новому Фонду развития территорий

Заместитель председателя общественного совета Минстроя России Светлана Разворотнева заявила ФАН, что новообразованный Фонд развития территорий позволит комплексно решать проблемы жилищно-коммунального хозяйства.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» в эксклюзивном интервью рассказала о своем отношении к законопроекту об объединении Фонда защиты прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ, который в среду был внесен Правительством РФ в Госдуму.

«Этот законопроект весьма активно обсуждался в том числе и на нашей площадке в Минстрое России, — отметила Разворотнева. — Главная претензия была в том, что название громкое (а жилые территории ведь действительно нуждаются в едином окне решения проблем), но на самом деле это просто механическое слияние двух юридических лиц, двух фондов».

По словам собеседницы ФАН, функции, которые у них существовали, практически несовместимы друг с другом. Касательно именно развития территорий там ничего не было.

«Но потом законопроект стал получше, — свидетельствует эксперт. — Появились различные инструменты, в том числе по развитию инфраструктуры. При этом остается еще один важный вопрос. Все-таки программы Фонда содействия реформированию ЖКХ по переселению жильцов из ветхих домов рассчитаны до 2024 года. Этот тот срок, до которого действует федеральное финансирование».

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На данный момент есть много людей, которым пообещали переселение в определенные сроки, пояснила Разворотнева. И многие специалисты из этой области понимают, что эта реорганизация фондов может серьезно затормозить данный процесс.

«Кто будет правопреемником, как будет поступать финансирование — очень много вопросов, — сказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль». — Существует опасность, что эти программы будут реализованы позже намеченных сроков или даже сорваны. А ведь многие дома могут вообще не дожить до 2024 года! Поэтому мое мнение — я его отправляла через Общественный совет Минстроя России — надо бы, конечно, этот процесс реорганизации отложить».

Собеседница ФАН призналась, что ей непонятно, почему нужна такая спешка (единый Фонд развития территорий должен начать функционировать с 1 января 2022 года). Учитывая тот факт, что два этих фонда — абсолютно разные по своей сути.

«Фонд ЖКХ сейчас работает очень хорошо, все отмечают, что реализация этой части нацпроекта идет ускоренными темпами, срывать его было бы как-то обидно, — подчеркнула Разворотнева. — Люди же надеются… Поэтому процесс с переселением нужно непрерывно поддерживать. И надо расширять инструменты по решению проблемы переселения жителей из аварийного жилья и объединять реализацию различных программ».

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Кроме того, есть еще один момент: на какие деньги переселять людей, которые живут в домах, признанных аварийными после 1 января 2017 года, задается вопросом эксперт.

«Эти дома не вошли в программу, — пояснила собеседница ФАН. — Здесь однозначно нужен более широкий спектр инструментов... В общем, хочется надеяться, что новый фонд действительно позволит комплексно решать проблемы на территориях и развивать жилищное и коммунальное хозяйства».

В среду стало известно, что в Государственную думу РФ был внесен правительственный законопроект, который объединяет Фонд защиты прав дольщиков и Фонда содействия реформированию ЖКХ в единый Фонд развития территорий.

Тот будет отвечать за комплексное развитие территорий, привлечение средств Фонда национального благосостояния и участвовать в кредитовании проектов по созданию жилья.

Закон о комплексном развитии территорий дает российским регионам право утверждать программы сноса многоквартирных домов, а жильцам — право двумя третями голосов принимать решение о включении МКД в такую программу и одной третью — о выходе из нее.

Ранее гражданам РФ рассказали о вариантах получения льгот за услуги ЖКХ.