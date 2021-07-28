Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на убийство младенца в Алтайском крае

Барнаул, 28 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело после покушения на младенца. В преступлении подозревается мать трехмесячной малышки. Трагедия произошла в Бийске.

Несмотря на падение с большой высоты, младенцу удалось выжить. В тяжелом состоянии девочка и ее мать были доставлены в больницу. Правоохранители установили, что фигурантка одна воспитывает двух маленьких детей. Следователи разбираются в мотивах и обстоятельствах преступления против несовершеннолетней.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался данным делом. Он поставил расследование на личный контроль и поручил руководителям следственных управлений доложить обо всех обстоятельствах нарушений прав детей