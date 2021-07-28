Атлетов из Украины и Белоруссии не допустили до Олимпиады в Токио из-за допинг-тестов

Токио, 28 июля. Сразу 20 легкоатлетов не допустили до летних Олимпийских игр в Токио. Среди этих спортсменов оказались представители Украины и Белоруссии.

Причиной отказа в допуске стали нарушения правил прохождения допинг-тестов во внесоревновательный период. Атлеты должны были сдавать пробы с интервалом не менее трех недель в течение десяти месяцев.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике не допустил до участия в олимпийских соревнованиях десять нигерийцев, по три представителя Белоруссии и Украины, двоих спортсменов из Кении, а также по одному эфиопу и марроканцу. Имена этих легкоатлетов пока не названы, передает РИА Спорт.

Напомним, российские спортсмены выступают на Играх в Токио в нейтральном статусе, в частности без флага и гимна. Политолог Антон Бредихин ранее объяснил в комментарии ФАН, почему Россия не стала бойкотировать эту Олимпиаду, несмотря на такие условия участия.