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Атлетов из Украины и Белоруссии не допустили до Олимпиады в Токио из-за допинг-тестов

  /   Обновлено: 28 июля 2021 20:01
Спорт
Атлетов из Украины и Белоруссии не допустили до Олимпиады в Токио из-за допинг-тестов
olympic.ru  /  Пресс-служба Олимпийского комитета России

Токио, 28 июля. Сразу 20 легкоатлетов не допустили до летних Олимпийских игр в Токио. Среди этих спортсменов оказались представители Украины и Белоруссии.

Причиной отказа в допуске стали нарушения правил прохождения допинг-тестов во внесоревновательный период. Атлеты должны были сдавать пробы с интервалом не менее трех недель в течение десяти месяцев.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике не допустил до участия в олимпийских соревнованиях десять нигерийцев, по три представителя Белоруссии и Украины, двоих спортсменов из Кении, а также по одному эфиопу и марроканцу. Имена этих легкоатлетов пока не названы, передает РИА Спорт.

Напомним, российские спортсмены выступают на Играх в Токио в нейтральном статусе, в частности без флага и гимна. Политолог Антон Бредихин ранее объяснил в комментарии ФАН, почему Россия не стала бойкотировать эту Олимпиаду, несмотря на такие условия участия.

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токио олимпиада легкоатлеты
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