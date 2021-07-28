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Итоги пятого соревновательного дня Олимпийских игр
Спорт
Итоги пятого соревновательного дня Олимпийских игр
instagram.com  /  @rus3x3

Пятый соревновательный день Олимпийских игр в Токио принес в копилку российской сборной еще пять медалей, правда, не золотых.

Начался день с успешного выступления наших пловцов — Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк заняли второе место в эстафете на 200 метров вольным стилем. От победителей российские спортсмены отстали на 3,23 секунды.

К сожалению, остались без медалей наши прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер. До последней попытки россияне претендовали на бронзу, но в решающие минуты российских спортсменов настигло разочарование: наскок Шлейхера лишил нашу пару баллов, из-за чего спортсмены резко передвинулись с третьего на последнее, восьмое, место.

Итоги 5-го соревновательного дня Олимпийских игр
gov.spb.ru  / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Сегодня наконец в нашей сборной появилась долгожданная медаль в дзюдо. Мадина Таймазова за две минуты одолела представительницу Хорватии Барбару Матич. На пути к медали, еще в 1/8 финала, в схватке с бразильянкой Мадина получила неприятную травму лица, из-за чего над правым глазом девушки образовалась большая гематома.

После триумфального выступления наших гимнастов в командных соревнованиях Никита Нагорный добавил к золоту бронзовую медаль в личном многоборье. Никита выступил на шести снарядах и набрал итоговую сумму, равную 88,031 балла. До серебра Нагорному не хватило совсем чуть-чуть: ставший вторым китаец Сяо Жотэн набрал 88,065 балла. Праздновал победу хозяин Олимпиады — японский гимнаст Даики Хашимото, сумевший набрать 88,465 балла.

Итоги 5-го соревновательного дня Олимпийских игр
instagram.com  / @nikushkarus

Совсем чуть-чуть до золотых наград не хватило нашим баскетболистам и баскетболисткам, выступающим 3х3. Наши женщины финальный матч проводили против команды США. В начале встречи американки выгляди предпочтительнее, но к концу матча российские девушки смогли до минимума сократить отставание, однако это не помогло — 15:18 и серебряные медали. Что касается мужчин, то они встречались в финале с латышами. Наша команда на протяжении всего матча доминировала, но все же в самом конце уступила со счетом 21:18.

По итогам пятого соревновательного дня у команды ОКР 23 медали, из них семь золотых. В неофициальном командном зачете Россия занимает четвертое место. Лидирует сборная Японии с семью золотыми наградами.

Ранее политолог Антон Бредихин объяснил, почему Россия не смогла бойкотировать Олимпиаду в Токио. По его мнению, у России и Японии существует перспектива на улучшение отношений. Если бы Олимпиада проходила в США, то российские спортсмены на нее бы не поехали.

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