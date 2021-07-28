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Организации путешествий для инвалидов обсудили в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 28 июля 2021 20:16
Общество
Организации путешествий для инвалидов обсудили в медиацентре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 28 июля. Трудности, сопровождающие организацию путешествий людей с ограниченными возможностями, обсудили на пресс-конференции «Спорт — это норма жизни».

Мероприятие прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Одной из участниц беседы стала Элеонора Колесникова, создательница бренда активного образа жизни Formula Motion, генеральный директор туристической компании Elly Travel. Она обратила внимание, что всем, по словам социологов, в пандемийный период понравилось сидеть дома.

«Как можно в такой ситуации инвалида убедить выбраться из дома?» — задалась вопросом эксперт.

В отличие от здоровых людей, которые могли устать от социума, метро, большого количества народа, инвалид и до локдауна постоянно находился в четырех стенах. Колесникова отметила, что и ей поначалу нравилось находиться в квартире, но в какой-то момент захотелось жить активно. Конечно, это зависит от индивидуальности, отмечает директор турфирмы. А для человека с физическими ограничениями в пандемию ничего не изменилось.

Директор турфирмы дала несколько советов по организации путешествия инвалидам-колясочникам. Для начала надо все тщательно продумать. В самолетах и аэропортах все просто организовать — здесь, скорее всего, не возникнет вопросов. Однако в самолете необходимо предупредить о наличии коляски.

А вот в выборе отеля надо быть очень внимательным. На сайтах бронирования есть информация о заселении людей с ограниченными физическими возможностями, но уверенности, что в номере все будет учтено, нет. Поэтому надо обязательно запросить фото, дополнительно уточнить.

Медиагруппа «Патриот» 28 июля провела брифинг, посвященный детскому здоровью На вопросы о вредной пище ответил врач-психотерапевт Валерий Ромацкий.

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