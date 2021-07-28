Стало известно о встрече Байдена с Тихановской в Белом доме

Вашингтон, 28 июля. Президент США Джо Байден встретился с бывшим кандидатом на пост главы Белоруссии Светланой Тихановской. Встреча состоялась в Белом доме.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии рассказала, что попросила главу Белого дома помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

«Моральный долг США — поддержать нас», — заявила Светлана Тихановская.

Ранее сообщалось, что Тихановская пожалела о решении покинуть Белоруссию после выборов президента. По ее словам, она допустила ошибку.