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Стало известно о встрече Байдена с Тихановской в Белом доме

  /   Обновлено: 28 июля 2021 19:49
Политика
Стало известно о встрече Байдена с Тихановской в Белом доме
pixabay.com

Вашингтон, 28 июля. Президент США Джо Байден встретился с бывшим кандидатом на пост главы Белоруссии Светланой Тихановской. Встреча состоялась в Белом доме.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии рассказала, что попросила главу Белого дома помочь сделать республику «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».

«Моральный долг США — поддержать нас», — заявила Светлана Тихановская.

Ранее сообщалось, что Тихановская пожалела о решении покинуть Белоруссию после выборов президента. По ее словам, она допустила ошибку.

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сша байден Тихановская
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