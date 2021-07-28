Россиянин узнал о странных стереотипах французов о русских у случайного попутчика

Москва, 28 июля. Встреча российского путешественника с молодыми туристами из Франции навела его на интересные мысли о разнице русского и французского менталитетов.

Путешественник из России, взял однажды в попутчики туристов из Франции. В дороге он узнал у них, думают жители европейской страны думают о русских. Путешествие автостопом — типичный вид отдыха молодых французов.

Мнение французов о России и русских во многом схоже с мыслями других иностранцев. Они, как и многие, считают русских немного сумасшедшими, «крейзи».

«Русских французы почему то считают крэйзи. Я просил объяснить, почему? Внятного ответа не добился ни от кого, просто у них мало информации о нас и они фантазируют по этому поводу», — пришел к выводу блогер.

Французы также говорят, что у русских богатая история и культура. Не обошли их стороной и стереотипы, что все якобы поголовно пьют водку даже на завтрак, и у каждого дома есть медведь с балалайкой. А вот из необычного — все русские очень богаты, потому что качают нефть. Откуда это пошло, неизвестно.

Один из самых любимых французских праздников – День взятия Бастилии. Почему французы любят этот день, что это за праздник, и как они его отмечают.