Спортсменка рассказала, как в одиночку путешествовать на инвалидной коляске

Путешествия помогают человеку не только перезагрузиться, но и увидеть что-то новое и прекрасное, поэтому туризм должен быть доступен каждому — в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот», депутат МО Морской, спортсменка, попечитель БФ «Живая вода» Наталья Камолинкова поделилась опытом путешествия в одиночку на инвалидной коляске и дала несколько советов тем, кто боится рискнуть отправиться в другой город один.

«Первый совет — все тщательно продумать дома, потому что, если ты поедешь по щелчку, это будет весело, но крайне проблематично. В аэропорту и самолете вопросов не должно возникнуть, там будет просто организовать помощь. Перед покупкой билетов необходимо предупредить, поскольку там заранее спрашивают вес твоей коляски, габариты и так далее», — рассказала Камолинкова.

Спортсменка объяснила, что перед путешествием необходимо решить, где вы будете проживать, а также чем будете заниматься.

«На сайте booking.com есть пункт «подходит для людей с ограниченными возможностями», но ты никогда не знаешь, что будет в номере. Я начинаю целенаправленно писать в эти отели, запрашивать фотографии номера и уже таким образом выбирать. Да, это сложно и на это может уйти много времени, но, приезжая на место, вы будете знать, что в отеле никаких проблем не возникнет», — добавила собеседница агентства.

Так же можно поступить с музеями: заранее позвонить и узнать, как к ним попасть на инвалидной коляске. Если ехать без подобной подготовки, то, вероятнее всего, может возникнуть какая-нибудь проблема, поэтому лучше подготовиться заранее, чтобы отдых точно удался.

Ранее в пресс-службе депутата Госдумы Светланы Бессараб сообщили, что маломобильные граждане смогут получить услуги по реабилитации упрощенно. Россияне с инвалидностью смогут подать заявление на получение технических средств и услуг реабилитации в режиме онлайн.