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Тина Канделаки вспомнила о «пощечине» Познера
Шоу-бизнес
Тина Канделаки вспомнила о «пощечине» Познера
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 28 июля. Телеведущая и генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки призналась, что интервью у Владимира Познера стало для нее настоящей «пощечиной».

Тина Канделаки в 2012 году стала гостей авторской программы Владимира Познера, которая выходит на Первом канале. По признанию телеведущей, она особо не готовилась к этой беседе, что стало ее роковой ошибкой. Канделаки уверена, что интервью у Познера является самым неудачным в ее карьере. Гендиректор телеканала «Матч ТВ» заявила, получила настоящую «пощечину» от ведущего.

«Познер — великий интервьюер, тут и обсуждать нечего», — резюмировала Тина Канделаки в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Несмотря на все случившиеся в программе, Канделаки благодарна Познеру, ведь именно благодаря ему она начала ответственно готовиться к интервью. По словам телеведущей, тогда она раз и навсегда запомнила, что «не надо выпендриваться».

«И надо понимать, что бывают собеседники, которые просто по определению умнее тебя. И когда ты к ним приходишь, будь готов к тому, что холодный ушат воды будет тебе большой наградой», — сказала Канделаки.

Владимир Познер и Тина Канделаки после неудачного интервью, на удивление, стали хорошо общаться и даже сотрудничать на телевидении. В скором времени на канале «Матч ТВ» выйдет новый проект, в котором принял участие прославленный интервьюер.

Ранее Тина Канделаки рассказала, сколько денег получал журналист и видеоблогер Юрий Дудь во времена работы на канале. Дудь утверждал, что его зарплата на «Матч ТВ» составляла 50 тысяч рублей в месяц. Однако телеведущая опровергла эту информацию.

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познер интервью канделаки
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