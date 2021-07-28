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Разбитый инсультами Моисеев впервые за долгое время поговорил с журналистами
Шоу-бизнес
Разбитый инсультами Моисеев впервые за долгое время поговорил с журналистами
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 28 июля. Певец и хореограф Борис Моисеев, который перенес два инсульта, вышел на связь с представителями СМИ впервые за долгое время.

Болезнь Моисеева привела к нарушению речи и двигательной функции. Артист пережил инсульты в 2010 и 2015 году, но до сих пор не восстановился окончательно. Певец очень долго не разговаривал с журналистами, но его друг и бывший директор Сергей Горох помог СМИ связаться с хореографом.

Моисееву с трудом даются развернутые предложения. В основном он отвечает на вопросы односложно, но реагирует довольно быстро. Певец заявил, что чувствует себя хорошо, а со здоровьем у него все отлично. Артист также ответил на вопрос, есть ли у него депрессии.

«Нет… Я выздоравливаю», — сообщил исполнитель хита «Голубая луна».

Разбитый инсультами Моисеев рассказал, что смотрит телевизор, слушает свои песни и общается с поклонниками через интернет. Финансовых проблем артист не испытывает. По словам Гороха, певец получает пенсию в 50 тысяч рублей как заслуженный артист, а также помощь от фонда Кобзона. Многие коллеги по шоу-бизнесу готовы навестить Моисеева, но 67-летний хореограф считает, что пока находится не в очень хорошей форме для приема гостей, пишет kp.ru.

Песню «Голубая луна» исполнял вместе с Моисеевым певец Николай Трубач. Он признавался, что хореограф смущал его ласковыми прозвищами.

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