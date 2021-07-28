Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 20:37
20:37
Весь мир
Кампания разоружения: более двухсот молодых людей сдали военную амуницию полиции в ЦАР
20:35
Происшествия
Петербурженка ударила прохожую самокатом по голове
20:35
Армия
Пользователи Twitter пришли в восторг от российских субмарин в Кронштадте
20:32
Политика
Тонкий троллинг Лукашенко с мигрантами восхитил латвийского журналиста
20:30
Весь мир
«Реальная польза»: глава таможни ЦАР оценил вклад россиян в борьбу с контрабандой
20:30
Шоу-бизнес
Названы суммы годового заработка Ксении Собчак и Ольги Бузовой
20:29
Общество
Историк моды Александр Васильев отыграет моноспектакль «Мода и секс» в Калининграде
20:28
Весь мир
Движение к демократии: в ЦАР появилась новая социал-демократическая партия
20:26
Общество
Жители Сирии получили гуманитарный груз от туляков
20:26
Весь мир
Спикер иранского парламента прибыл в Дамаск для встречи с правительством Сирии
Все новости

Популярный детский напиток признали вредным для здоровья

  /   Обновлено: 28 июля 2021 20:17
Общество
Популярный детский напиток признали вредным для здоровья
Невские Новости  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 28 июля. Популярный миф о пользе сока для здоровья развеяла член ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Сок не принято считать полноценным приемом пищи, объяснила диетолог. Несмотря на то, что этот напиток содержит в себе калории и простые углеводы, его не следует употреблять вместо воды.

«При этом напиток ненадолго занимает объем желудка, то есть после его потребления голод наступает быстро», — заявила она в ходе пресс-конференции, посвященной проблеме детского ожирения, которая прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперт подчеркнула, что этот напиток вреден для здоровья. Кроме того, специалисты советуют ограничить потребление детьми сладостей. Тем более не рекомендуется поощрять ребенка такими продуктами.

Согласно последним данным, российские школьники массово страдают от лишнего веса. В связи с этим многие дети пытаются перейти на вегетарианство. Однако такой тип питания, по мнению диетологов, может навредить их здоровью.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Популярный детский напиток признали вредным для здоровья
ожирение сок диетолог круглова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru