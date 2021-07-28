Популярный детский напиток признали вредным для здоровья

Санкт-Петербург, 28 июля. Популярный миф о пользе сока для здоровья развеяла член ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Сок не принято считать полноценным приемом пищи, объяснила диетолог. Несмотря на то, что этот напиток содержит в себе калории и простые углеводы, его не следует употреблять вместо воды.

«При этом напиток ненадолго занимает объем желудка, то есть после его потребления голод наступает быстро», — заявила она в ходе пресс-конференции, посвященной проблеме детского ожирения, которая прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперт подчеркнула, что этот напиток вреден для здоровья. Кроме того, специалисты советуют ограничить потребление детьми сладостей. Тем более не рекомендуется поощрять ребенка такими продуктами.

Согласно последним данным, российские школьники массово страдают от лишнего веса. В связи с этим многие дети пытаются перейти на вегетарианство. Однако такой тип питания, по мнению диетологов, может навредить их здоровью.