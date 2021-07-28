Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 20:37
20:37
Весь мир
Кампания разоружения: более двухсот молодых людей сдали военную амуницию полиции в ЦАР
20:35
Происшествия
Петербурженка ударила прохожую самокатом по голове
20:35
Армия
Пользователи Twitter пришли в восторг от российских субмарин в Кронштадте
20:32
Политика
Тонкий троллинг Лукашенко с мигрантами восхитил латвийского журналиста
20:30
Весь мир
«Реальная польза»: глава таможни ЦАР оценил вклад россиян в борьбу с контрабандой
20:30
Шоу-бизнес
Названы суммы годового заработка Ксении Собчак и Ольги Бузовой
20:29
Общество
Историк моды Александр Васильев отыграет моноспектакль «Мода и секс» в Калининграде
20:28
Весь мир
Движение к демократии: в ЦАР появилась новая социал-демократическая партия
20:26
Общество
Жители Сирии получили гуманитарный груз от туляков
20:26
Весь мир
Спикер иранского парламента прибыл в Дамаск для встречи с правительством Сирии
Все новости

Пресс-служба Первого канала назвала фейком информацию о закрытии шоу Собчак
Общество
Пресс-служба Первого канала назвала фейком информацию о закрытии шоу Собчак
Пресс-служба Первого канала  / 

Ряд изданий со ссылкой на источник опубликовали информацию о закрытии шоу «Док-ток», которую ведут попеременно Александр Гордон и Ксения Собчак. Автор и ведущий проектов ФАН «Давай поговорим» и «JourФак Манукяна» Вадим Манукян связался с пресс-службой Первого канала, чтобы выяснить достоверность этой информации, и получил исчерпывающий ответ.

«Информация о закрытии программы «Док-ток» является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир», — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Лично у меня вызывает массу вопросов, кто и по какой причине решил запустить фейковую информацию о закрытии шоу Собчак и Гордона.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пресс-служба Первого канала назвала фейком информацию о закрытии шоу Собчак
собчак первый канал гордон вадим манукян док-ток
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru