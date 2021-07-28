Пресс-служба Первого канала назвала фейком информацию о закрытии шоу Собчак

Ряд изданий со ссылкой на источник опубликовали информацию о закрытии шоу «Док-ток», которую ведут попеременно Александр Гордон и Ксения Собчак. Автор и ведущий проектов ФАН «Давай поговорим» и «JourФак Манукяна» Вадим Манукян связался с пресс-службой Первого канала, чтобы выяснить достоверность этой информации, и получил исчерпывающий ответ.

«Информация о закрытии программы «Док-ток» является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир», — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Лично у меня вызывает массу вопросов, кто и по какой причине решил запустить фейковую информацию о закрытии шоу Собчак и Гордона.