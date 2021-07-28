Эпоха потребления или утрата культуры: почему российские дети страдают ожирением

Количество детей с избыточной массой тела растет в России год от года. Все чаще на улицах российских городов мы видим юношей и девушек с явным ожирением. Что служит причиной детского ожирения: количество еды или ее качество? Влияют ли СМИ и реклама на пищевые привычки людей? Может ли подросток наесть лишние 100 кг, чем это чревато? Как вернуть культуру питания в семью? На эти вопросы ответили врачи-педиатры, диетологи и психотерапевты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Худеть, нельзя откладывать

О том, что ожирение значительно помолодело, сказала и врач-диетолог клиники Педиатрического университета, доцент кафедры общей медицинской практики СПбГПМУ, врач-педиатр высшей категории Анна Завьялова. Как она объяснила, неправильное питание стимулирует неправильное выделение гормонов, в частности инсулина. Инсулин в свою очередь накапливает как мышечную массу, так и жировую. Но как только доля жира в организме превышает норму, он начинает работать против организма, выделяя больше 20 биологически активных веществ с громоподобным действием. Эти вещества негативно влияют на организм, они вызывают сосудистые воспаления и стимуляцию центра голода. Именно поэтому все чаще на улицах российских городов мы видим детей с ожирением, которые потом становятся пациентами эндокринологов.

«По статистическим данным отделения эндокринологии Педиатрического университета, за год туда поступает около 140 пациентов с ожирением, у 80% этих детей — гиперинсулинемия. Если ничего не делать, не менять питание, то это останется на всю жизнь, поскольку нет препараторов для детей», — объяснила она.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом педиатр отметила, если детское ожирение легче поддается лечению, то с лечением подросткового ожирения могут возникнуть серьезные сложности. По ее словам, из 180 пациентов, с которыми ей довелось работать в течение двух лет, 20% — это подростки с морбидным ожирением, чей вес превышает 100 кг. Как рассказала Завьялова, самый большой вес, с которым ей пришлось столкнуться на практике, был у 16-летнего подростка, составлял он 175 кг.

«Морбидное ожирение вылечить сложно, оно имеет необратимые последствия, нужно хотя бы поддерживать состояние здоровья. При нем идет серьезное изменение гормонального фона. <…> С морбидным ожирением детей немного, но с годами, к сожалению, их становится все больше», — прокомментировала педиатр.

На диету всей семьей?

Как рассказала Завьялова, государственная политика в сфере сохранения здоровья детей претерпела значительные изменения. Согласно национальной программе по вскармливанию детей первого года жизни, продукты прикорма не солят и не сластят. Но в то же время российское общество потеряло культуру питания. Российские семьи отказались от совместных полноценных завтраков и ужинов, а вместо простых и натуральных продуктов потребляют полуфабрикаты, которые напичканы консервантами. Плюс появилась привычка есть сладости и снеки под телевизор. Все эти привычки не могут не сказаться на детском рационе, который потом приходится корректировать вместе с диетологом.

«Невозможно изменить питание ребенка за один день, нужно делать все постепенно: мягко и ненавязчиво изменять стереотипы о еде. Причем не бывает так, что диета только у одного ребенка. <…> Тарелки должны быть одинаковые у всей семьи: должен быть кто-то, кто поддержит ребенка в его диете», — объяснила Завьялова.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова тоже рекомендует менять рацион питания постепенно. Здоровый рацион питания, по ее словам, должен содержать шесть групп основных продуктов: крупы, фрукты, овощи, жиры, белковые и молочные продукты. Если подросток от чего-то отказывается, диетолог посоветовала воспользоваться правилом «тарелки под питание». Согласно этому правилу, половина тарелки должна быть занята овощами, четверть — любой из круп и еще четверть — белковыми продуктами.

Кто откармливает наших детей?

По мнению кандидата медицинских наук, врача-психотерапевта Валерия Ромацкого, есть три причины — биологические, социальные и психологические.

«К биологическим причинам можно отнести гиподинамию, например. За социальные ответственно общество — реклама, пропаганда еды и малоактивный образ жизни. Психологические причины проявляются, например, когда ребенок 5-7 лет капризничает, а вместо эмоциональной поддержки родители дают ему что-то высококалорийное: конфету, печенье и прочее. Но основа основ — семейное воспитание и социальные привычки», — объяснил спикер.

pixabay.com / hellosoyeon

Немалую роль в детском и подростковом ожирении играет и сама эпоха потребления. Как рассказал Ромацкий, производители «заставляют» общество покупать все больше и больше. Они подсаживают людей на еду, снабжая ее различными добавками и сочетанием сложных форм сахара и соли. Потребитель никак не может повлиять на сложившуюся ситуацию, поэтому выход один — включить осознанный подход к своему питанию и к рациону своих детей. Если доверять рекламе, которая пропагандирует тост с ореховой пастой как здоровый детский завтрак, так и до сахарного диабета недалеко. Врач-психотерапевт заверил, что расстройство пищевого поведения ребенка изначально идет из семьи и общеобразовательных учреждений, поэтому родителям стоит внимательней относиться к содержимому холодильника.

«Главное, чтобы у ребенка не было накопленного голода. Если он не ест в школе, по дороге домой купит неприличную еду, газировку», — пояснил Ромацкий.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в комментарии по этой теме отметил, что за период с 2011 по 2018 год ожирение среди детей выросло на 27,08%, у подростков — на 66,5%. Этот рост будет только набирать обороты. У значительной части подрастающего поколения сформированы патологические пищевые привычки: избыточная калорийность ужина, избыточность соли, сахара, простых углеводов, значительный перерыв между основным приемом пищи и множественный непорядочный перекус. Кроме того, по мнению Онищенко, культура питания в российских семьях полностью нарушена.

«За последние годы с появлением новых технологических возможностей наши дети обездвижились и не занимаются беготней. Они просто сидят, причем при напряженной работе головного мозга: что-то смотрят в соцсетях, но читают мало. Огромную роль играет и то, что в структуре питания детей есть много продуктов, которые официально называются «мусорной едой»: картошка фри, газировка и прочее», — сказал Онищенко.

Особое внимание депутат обратил на школьное питание. По его словам, государство сейчас выделяет на него колоссальные деньги. В бюджете на 2022 год заложено 64 млрд рублей на питание учащихся 1-4 классов, а это 7 млн детей. Но обеспечить качественным питанием необходимо всех школьников.

Он также отметил негативное влияние рекламы в формировании вредных пищевых привычек. По мнению депутата, агрессивную рекламу необходимо регулировать этическими нормами. Это должны понимать и сами рекламодатели, и СМИ, которые ее транслируют. Но основная ответственность за здоровье детей лежит на родителях, убежден он. Поэтому именно родители должны понимать сложившуюся проблему и возвращать в свои семьи многогранную, интересную, богатую культуру питания.