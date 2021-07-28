Спикер иранского парламента прибыл в Дамаск для встречи с правительством Сирии

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф прибыл в Дамаск для встречи с президентом Сирии Башаром Асадом и рядом официальных лиц государства. Визит состоялся по приглашению сирийских властей и направлен на укрепление регионального сотрудничества двух стран.

По прибытии в сирийскую столицу Галибаф принял участие в совместной пресс-конференции со спикером Народного собрания Сирии Хаммудой Саббахом.

На мероприятии удалось присутствовать специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей.

«Я надеюсь, что эта поездка послужит хорошей отправной точкой для развития экономических, политических и культурных отношений», — сказал Галибаф.

После фактической победы Сирии в войне с террористическими организациями ее руководство взяло курс на восстановление инфраструктуры и экономики, что предоставляет широкие возможности для укрепления взаимоотношений с Ираном.

Федеральное агентство новостей /

«Завершение активной фазы боевых действий, повышение уровня безопасности и победа над террористами, несмотря на оказанную боевикам поддержку со стороны США, стали началом этапа строительства, восстановления и экономического развития Сирии. Я уверен, что в такое время мой визит, во время которого планируется ряд встреч и переговоров, станет выражением поддержки, в том числе экономической, со стороны иранского народа и правительства, которое всегда находилось рядом с братской Сирией», — заявил Галибаф в ходе пресс-конференции.

Помимо переговоров и консультаций с официальными лицами страны, дипломат провел встречу с собранием сирийских и иранских бизнесменов. После этого он призвал правительства двух государств в кратчайшие сроки устранить все препятствия, которые мешают развитию партнерства между двумя странами на уровне частного сектора.

Федеральное агентство новостей /

Ожидается, что парламенты двух стран в ближайшее время одобрят и подпишут всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве, которое предоставит больше возможностей для промышленного, экономического и культурного взаимодействия как на уровне правительств, так и в частном секторе.

В свою очередь, председатель народного собрания Сирии Хаммуда Саббах подтвердил прочность отношений между Дамаском и Тегераном. Он подчеркнул, что двум странам всегда будет сопутствовать победа благодаря силе их народов и стремлению к защите свободы, достоинства и права решать свое будущее без чьего-либо вмешательства.

Представитель официального Тегерана прибыл в Дамаск на фоне проходящей там международной конференции, посвященной вопросам возвращения беженцев и временно перемещенных лиц домой. В рамках данного события представители сирийской администрации проводят встречи с партнерами из союзных государств и вместе ищут механизмы для эффективной борьбы с существующими проблемами.