ООН приветствует диалог между Россией и США по стратегической стабильности

Москва, 28 июля. Организация Объединенных Наций (ООН) положительно оценивает и поддерживает российско-американский диалог по вопросам стратегической стабильности.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В своей речи португальский политик назвал обсуждения продуктивными и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений в позитивном ключе.

Ранее в Женеве прошли переговоры России и США по стратегической стабильности. Новая встреча представителей стран запланирована на сентябрь, сообщили в Госдепе.