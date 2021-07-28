Игровое подразделение Microsoft запустило розыгрыш кейса Xbox Series S

Веллингтон, 28 июля. Промоакция приурочена к выходу игры Microsoft Flight Simulator. Компания разыгрывает среди будущих игроков чемодан под Xbox Series S, выполненный в виде самой консоли.

Разработчики подготовили специальный набор, который можно приобрести вместе с симулятором полетов. Геймерам предлагают монитор Asus, консоль Xbox Series S и два игровых контроллера, пишет портал FBM.ru.

Призовой чемодан создан совместными усилиями Microsoft и производителя аксессуаров для багажа July. Его стоимость оценена в 178 тыс. рублей по текущему курсу. В розыгрыше смогут принять участие только жители Австралии и Новой Зеландии. Также компания раздала такие чемоданы нескольким из местных игровых журналистов и блогеров.

Работа маркетингового отдела Microsoft дает результаты: в этом месяце Xbox впервые обошел PlayStation 5 на американском рынке.