Полиция Новокузнецка наградила спасительницу выпавшего из окна ребенка

Сам инцидент произошел 20 июля в Новокузнецке. Мама и папа полуторагодовалого мальчика находились в квартире и занимались домашними делами. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной женщиной. Ей оказалась пенсионерка Светлана Санарова: проходя мимо, она увидела сидящего на окне малыша.

«Я пока шла еще, его заметила, пока шла по дороге. А здесь, ну, быстро среагировала... Я не знала, что делать. Если я сейчас не поймаю, он у меня на глазах разобьется, надо бежать ловить. О риске я не думала. Я боялась только, что он разобьется. И потом переживала, что с ним, пока не прочитала в газете, что только легкие ушибы», — рассказала спасительница.

Светлана поймала ребенка, вернула его родителям и скромно удалилась с места происшествия, не оставив контактов. Прибывшие на место медики диагностировали у мальчика незначительные ушибы. Сейчас с ним все хорошо, он находится дома. История никого не оставила равнодушным. Чтобы выразить благодарность женщине-спасительнице, полиция организовали настоящую розыскную операцию.

«Побольше бы таких людей! Узнав об этом, я поручил своим сотрудникам через средства массовой информации обратиться к населению, чтобы найти нашу героиню и лично поблагодарить ее за такой мужественный поступок. Ведь удалось избежать трагедии, благодаря тому, что случайная прохожая, женщина, увидев, что ребенок находится на подоконнике, подбежала и, вытянув руки, смогла при падении малыша поймать. Именно благодаря ей удалось избежать серьезных травм», — рассказал начальник УМВД по городу Новокузнецку Игорь Белецкий.

Вместе с членом Общественного совета Ольгой Баскаковой он наградил Светлану Санарову: ей вручили цветы и благодарственное письмо, а также подарили приглашение в джаз-клуб.