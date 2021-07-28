Рябков: РФ и США создадут рабочие группы для обсуждения стратегической стабильности

Женева, 28 июля. Россия и Соединенные Штаты обсуждали на встрече в Женеве создание рабочих групп по вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра иностранных дел России также заявил, что на данный момент Москва и Вашингтон не смогли договориться, стоит ли обсуждать оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении.

Ранее сообщалось, что российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности начались в Швейцарии. Встреча проводилась за закрытыми дверями.