Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 20:37
20:35
Происшествия
Петербурженка ударила прохожую самокатом по голове
20:35
Армия
Пользователи Twitter пришли в восторг от российских субмарин в Кронштадте
20:32
Политика
Тонкий троллинг Лукашенко с мигрантами восхитил латвийского журналиста
20:30
Весь мир
«Реальная польза»: глава таможни ЦАР оценил вклад россиян в борьбу с контрабандой
20:30
Шоу-бизнес
Названы суммы годового заработка Ксении Собчак и Ольги Бузовой
20:29
Общество
Историк моды Александр Васильев отыграет моноспектакль «Мода и секс» в Калининграде
20:28
Весь мир
Движение к демократии: в ЦАР появилась новая социал-демократическая партия
20:26
Общество
Жители Сирии получили гуманитарный груз от туляков
20:26
Весь мир
Спикер иранского парламента прибыл в Дамаск для встречи с правительством Сирии
20:24
Общество
Эксперт Разворотнева рассказала о своем отношении к новому Фонду развития территорий
Все новости

Рябков: РФ и США создадут рабочие группы для обсуждения стратегической стабильности

  /   Обновлено: 28 июля 2021 19:27
Армия
Рябков: РФ и США создадут рабочие группы для обсуждения стратегической стабильности
Федеральное агентство новостей

Женева, 28 июля. Россия и Соединенные Штаты обсуждали на встрече в Женеве создание рабочих групп по вопросам стратегической стабильности. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра иностранных дел России также заявил, что на данный момент Москва и Вашингтон не смогли договориться, стоит ли обсуждать оборонительные и наступательные вооружения в ядерном и неядерном оснащении.

Ранее сообщалось, что российско-американские консультации по вопросам стратегической стабильности начались в Швейцарии. Встреча проводилась за закрытыми дверями.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Рябков: РФ и США создадут рабочие группы для обсуждения стратегической стабильности
россия сша стратегическая стабильность
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru