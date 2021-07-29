ФАН указал на наличие признаков иноагентства у движения «Голос»

Одна из старейших прозападных правозащитных организаций «Голос» за время существования меняла формы деятельности, но не подход к работе. «Голос» годами выдавал недостоверные, малозначительные и курьезные случаи на выборах за нарушения, создавая негативный фон вокруг избирательного процесса в России. В настоящее время организация скрывает финансирование со стороны иноагента — фонда «Лига избирателей» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), вероятно, пытаясь избежать этого статуса для себя.

Ассоциация «Голос» была основана в 2000 году, а в 2013-м одной из первых попала в реестр иностранных агентов. Правозащитники не пожелали исполнять закон и регистрировать свою организацию как иноагента, поэтому в июне 2013 года Минюст приостановил работу ассоциации на полгода. В тот же день учредители объявили о ликвидации ассоциации, а в июле прошел учредительный съезд движения «Голос», созданного без образования юрлица. В 2016 году после череды судебных решений ассоциация «Голос» была ликвидирована.

Нежелание исполнять требования к иноагентам — не единственный прецедент, когда организация проявляла неуважение к законам России. В 2011 году «Голос» оштрафовали за нарушение закона об основных гарантиях законодательных прав граждан и закона о СМИ. Причиной стала публикация результатов опросов общественного мнения менее чем за пять дней до выборов.

Тогда и сейчас

Несмотря на разные формы организаций, НКО годами работает по одной и той же схеме, ставя под сомнение легитимность выборов в России. В фильме-расследовании «Голос ниоткуда» от 2011 года журналисты НТВ рассказали, как «Голос» готовил «специалистов» для наблюдения за избирательным процессом. По словам исполнительного директора Лилии Шибановой, наблюдателей отбирают среди юридически грамотных людей, разбирающихся в тонкостях выборных процедур. В реальности НКО проводило тренинг, после которого волонтерам позволялось публиковать возможные нарушения на интерактивной карте, при этом справедливость претензий никто не проверял. В результате сообщения «Голоса» не отличались качеством, однако формировали определенный информационный фон, дискредитирующий выборы.

«Эксперты «Голоса» не отделяют зерна от плевел. Они все дают на эту карту нарушений. Подавляющее большинство этих данных представляет собой некачественную фактуру. Вот в этом проблема», — пояснял президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов в комментарии к фильму-расследованию.

С ним согласился главный редактор газеты «Известия» Владимир Мамонтов. По его словам, на карту зачастую попадали абсурдные инфоповоды, которые нельзя назвать нарушением избирательного права россиян со стороны государства.

«Куда бы мы ни приехали, нам везде рассказывают о каких-то случаях того, как там: повесили плакат, а его сняли. А потом на плакате этому кандидату усы пририсовали, а у него усов нет, и вообще это женщина. <…> Нарушения это? Наверное, да. Но что с них толку? Кем они сделаны? Кого за это надо наказать?» — отмечает Мамонтов.

В 2018 году «Голос» сообщал о присутствии на УИКах представителей МЧС, что не является нарушением, а также о «рекомендациях» участвовать в выборах в одной из оренбургских больниц, при этом подлинность сообщения вызывает сомнения.

Федеральное агентство новостей /

Вбросы о «вбросах»

В 2020 году движение отметилось рядом фейков, которые не подтверждались ни комиссиями, ни наблюдателями, ни правоохранительными органами. Во время голосования по поправкам к Конституции «Голос» рассказал о «вбросе» бюллетеней на избирательном участке в подмосковном Раменском. В Twitter-аккаунте движения сообщалось, что вброс был обнаружен сотрудником международного отдела редакции Le Monde Бенуа Виткиным, хотя журналист находился на другом участке. В реальности Виткин написал о «странной пачке бюллетеней», зафиксированной членом партии «Яблоко» Андреем Гороховым. Инцидент внимательно изучили, но ни члены комиссии, ни наблюдатели, ни правоохранители не подтвердили факт нарушения.

Кроме того, в Сеть был слит отчет движения «Голос» о голосовании по поправкам к Конституции еще до окончания голосования. Доклад содержал данные о еще не выявленных нарушениях, а пустые места были оставлены лишь для статистики. Метаданные показали, что документ создан 12 июня и редактировался 21 июня 2020, тогда как голосование стартовало 25 июня 2020 и продолжилось до 1 июля 2020 года.

Как выяснил «Независимый общественный мониторинг» по итогам голосования по поправкам к Конституции, из 1350 сообщений на карте нарушений «Голоса» 92% оказались фейками. При этом член СПЧ Александр Брод подчеркнул, что сообщения на карте не проверялись, а сервер сайта находится на территории США. Необъективность выводов «правозащитников» отмечали и другие организации. Временная рабочая группа по мониторингу общероссийского голосования выяснила, что большинство заявлений о нарушениях на выборах со стороны ряда общественных организаций и Telegram-каналов не подтвердились.

Низкое качество вбросов, судя по всему, не беспокоит руководство «Голоса». Как поясняют эксперты, ставка сделана на громкие инфоповоды, которые обращают на себя больше внимания, нежели последующие опровержения.

Федеральное агентство новостей /

Политическая борьба

Показательна лояльность «Голоса» к представителям оппозиции и негативное отношение к «Единой России», на что неоднократно указывали политологи и эксперты. В частности, предвзятость НКО отметил Владимир Чуров, в 2011 году возглавлявший Центризбирком.

«В распространяемой [«Голосом»] информации явно преобладают негативные сообщения об одной из партий — «Единой России», что может способствовать созданию ее негативного образа у избирателей», — приводит слова Чурова издание ВВС.

Более резко выразилась в сентябре 2020 года председатель ЦИК Элла Памфилова, назвав карту нарушений «Голоса» информационной свалкой, а представителей движения — заинтересованными в политической борьбе людьми.

«Поэтому мы не можем назвать данный ресурс иначе как свалкой информационного мусора», — заявила Памфилова.

ФБА «Экономика сегодня» /

Иностранное финансирование

Дискредитация избирательного процесса в России производится благодаря иностранным вливаниям. До ликвидации ассоциации «Голос» половину ее бюджета составляли отчисления американской компании USAID, признанной нежелательной. Об этом РБК daily сообщал сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц.

Сейчас движение «Голос» собирает пожертвования через фонд «Лига избирателей», который был признан НКО-иностранным агентом в октябре 2020 года. Это подтверждается договором-офертой на сайте движения. Примечательно, что в документе не указывается статус фонда, что может вводить в заблуждение жертвователей, так как им не предоставляется полная информация о том, кому уходят денежные средства.

В конце 2020 года закон «Об общественных объединениях» был дополнен нормой о том, что иностранными агентами могут быть признаны организации, действующие без образования юридического лица. Нововведение может затронуть и «Голос», которое работает в формате движения, не требующего образования юридического лица.

В связи с этим РИА ФАН просит Министерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру рассмотреть вопрос о включении общественного движения «Голос» в реестр иностранных агентов, действующих без образования юридического лица.