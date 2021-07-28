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Алена Кравец подарила прооперированному Соседову костыли за 200 тыс рублей
Шоу-бизнес
Алена Кравец подарила прооперированному Соседову костыли за 200 тыс рублей
Prt Scr youtube.com  /  ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Москва, 28 июля. Музыкальный критик Сергей Соседов получил в подарок от звездной подруги Алены Кравец гламурные костыли. Они станут новым модным аксессуаром Соседова на ближайшие шесть недель.

Известный музыкальный критик и телеведущий получил серьезную травму во время поездки в Витебск. Сергей Соседов отправился на фестиваль «Славянский базар», однако радовался он этому событию всего дня. Критик решил провести в гостиничном номере сеанс гимнастики, который закончился для него экстренной госпитализацией. В местной больнице Соседову диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.

Травма оказалась настолько серьезной, что потребовалась операция. После хирургического вмешательства критику наложили гипс. По прогнозам врачей, восстановление займет минимум шесть недель. Все это время Соседов будет передвигаться на костылях, которые ему заботливо подарила актриса и певица Алена Кравец. Звезда не скупилась на подарок другу — костыли она выбрала с кристалами Swarovski за 200 тысяч рублей.

«Они будут в цвете белорусского флага, с элементами традиционного белорусского орнамента, декорированные кристаллами Swarovski. Работа трудоемкая, поэтому мои сотрудники будут работать всю ночь, чтобы скорее сдать заказ. Потом костыли отправят в Белоруссию Сергею», — рассказала «Дни.ру» звездный дизайнер Аника Керимова.

Алена Кравец лично привезет гламурные костыли Соседову в Витебск. По словам актрисы, она не собирается бросать своего друга в беде, поэтому также поможет с одеждой и продуктами. Кравец добавила, что также сопроводит музыкального критика в Москву.

В мае Алена Кравец сама серьезно травмировалась. Модель получила вывих ключицы и сотрясение мозга, упав с мраморной лестницы своего особняка. Позже звезда призналась, что ее ноги просто запутались в длинном шлейфе платья.

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Все новости / Шоу-бизнес / Алена Кравец подарила прооперированному Соседову костыли за 200 тыс рублей
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