Диетолог Завьялова объяснила опасность вегетарианства для детей

Санкт-Петербург, 28 июля. Вегетарианство начинает набирать популярность среди детей, однако такой тип питания может навредить их здоровью, заявила врач-диетолог Анна Завьялова.

Мода на отказ от мяса и продуктов животного происхождения активно распространяется среди подрастающего поколения по многим причинам. Некоторые дети стремятся присоединиться к вегетарианцам под влиянием интернета, другие отказываются от таких продуктов после перенесенного коронавируса, поскольку у них нарушается обонятельное восприятие и многие запахи становятся неприятными. Отказ от мяса может нанести серьезный вред здоровью ребенка, предупредила диетолог.

«Нужно рассказать детям, что есть определенные категории белков. Есть белки первой категории —это белки молока и яиц, вот они усваиваются на 100%. Есть белки второй категории, которые обладают незаменимыми аминокислотами. Они нужны нашему организму. Третья категория — растительные белки, они усваиваются на 64%», — рассказала Завьялова в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Сообщать детям об опасных последствиях вегетарианства можно также с помощью интернета, обратила внимание Завьялова. По словам диетолога, важно объяснить ребенку, что человеку необходимы дотации по незаменимым аминокислотам, которые можно получить только из животной пищи.

Отказ от продуктов животного происхождения может обернуться для молодых людей анемией и остеопорозом из-за дефицита правильного животного белка, предупредила кандидат медицинских наук Римма Мойсенко. По ее словам, вегетарианство может пойти на пользу людям старше 45 лет.