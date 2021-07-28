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Бывшая жена Бондарчука осудила Проклову за откровения о домогательствах
Шоу-бизнес
Бывшая жена Бондарчука осудила Проклову за откровения о домогательствах
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Москва, 28 июля. Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука, модель Светлана Бондарчук высказалась о скандале с домогательствами, который разгорелся вокруг актрисы Елены Прокловой.

Весной звезда советского и российского кино стала гостьей шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Проклова рассказала в эфире, что в 15 лет пережила домогательства со стороны известного артиста. Актриса отказалась называть имя этого человека, но пользователи Сети пришли к выводу, что это мог быть ныне покойный Олег Табаков. В тот период, о котором говорила Проклова, они снимались в одном фильме.

Бондарчук осудила артистку за откровения о домогательствах в эфире своего YouTube-шоу «Света вокруг света». Бывшая жена режиссера возмутилась скандалом, который связали с персоной Табакова.

«Мое отношение очень негативное. Я считаю, что это вообще неприлично, что сейчас происходит», — заявила модель во время интервью с актером Сергеем Безруковым.

Многие артисты возмутились рассказом Прокловой о пережитых в подростковом возрасте приставаниях мужчины. Например, коллегу раскритиковала актриса Яна Поплавская. По словам Прокловой, ответившей артистке, говорить о том, что произошло на самом деле, не стыдно.

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актриса бондарчук проклова
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