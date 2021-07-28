Эксперты рассказали, как спорт становится нормой жизни для людей с инвалидностью

Люди с инвалидностью, волонтеры, представители центров социальной реабилитации и фондов помощи доказывают, что инвалидность — не приговор. О популяризации спорта среди людей с ограниченными возможностями, саморазвитии, а также о федеральном проекте «Спорт — это норма жизни» в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказали эксперты: коммерсанты и спортсмены.

Дайвинг и спортплощадки

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Наталья Камолинкова, депутат МО Морской, спортсмен, попечитель БФ «Живая вода» рассказала про дайвинг, который активно практикуют люди с инвалидностью. Она объяснила, что этот вид спорта полезен таким людям не только с психологической точки зрения, но и с точки зрения здоровья.

«Дайвинг — это классный элемент реабилитации, потому что это единственный на Земле способ почувствовать состояние невесомости, как в космосе. Уходят боли, расслабляется позвоночник, исчезают фантомные боли, то есть происходит положительное влияние на физическое состояние. Сейчас я уже сертифицированный дайвер. На одном из выездов мы участвовали с людьми без инвалидности, они были удивлены и поражены тем, как люди с ограниченными возможностями здоровья погружаются в воду, перебарывают себя точно так же, как и они», — рассказала Камолинкова.

Такие виды спорта, как дайвинг, помогают легкому вовлечению людей с инвалидностью в социум, добавила специалист.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

О популяризации спорта среди людей с инвалидностью также рассказала Элеонора Колесникова, создатель бренда активного образа жизни Formula Motion, генеральный директор туристической компании Elly Travel.

«У нас в стране 12 миллионов людей с инвалидностью, если часть из них будет заниматься спортом, то мы поднимем общий процент людей по вовлеченности. Отсутствие адаптивной среды снижает уровень тех, кто мог бы заниматься этим спортом. В связи с пандемией мы решили здесь, в Санкт-Петербурге, развивать спортивные мероприятия. На одной площадке развернулись разные виды спорта. Мы не занимаемся с профессиональными спортсменами, наша задача — вытащить людей из дома, социализировать, потому что кто-то стесняется, кто-то боится, а когда они оказываются среди людей таких же, им становится проще», — сообщила гость студии.

Люди с инвалидностью и социум

Элеонора Колесникова также обратила внимание на то, что в России есть проблема не только с адаптивной территорией, но и с самим социумом.

«Люди боятся, стесняются людей с инвалидностью, бояться заглянуть им в глаза. Мы стараемся с помощью спорта решить эту проблему, чтобы люди видели инвалидов и не боялись. Активный образ жизни помогает показать, что можно жить так, как и все, заниматься адаптивным видом спорта», — отметила Колесникова.

Спикер также уточнила, что подобные спортивные мероприятия в Санкт-Петербурге — благотворительные, проводятся они с помощью партнеров, социальных предпринимателей.

«Социальное предпринимательство понимает, с кем оно работает. Мы прорабатываем и прописываем везде: трансфер, самолет, отель. Это и есть социальное предпринимательство, когда ты не просто что-то продал, а четко проработал каждую деталь, обо всем позаботился. Это дороже, но только в плане личного времени», — отметила Элеонора Колесникова.

Доступная среда

pixabay.com /

Наталья Камолинкова рассказала о еще одной проблеме: во многих регионах России решен вопрос с транспортной доступностью, но тут возникает другой — никто не умеет пользоваться оборудованием.

«Да, в развитых регионах все есть, но кто-то не умеет этим пользоваться, например, в небольших городах. Не везде инвалид-колясочник может выехать из дома один и может быть уверенным, что ничего не случится. Все зависит от человека. Но если он занимается спортом, активным направлением, то у него нет страха двигаться вперед. Мир растет и развивается, а мы показываем людям, что они могут не бояться», — сообщила Камолинкова.

Депутат рассказала, что за 10 лет динамика по части доступной среды все-таки прослеживается.

«Я на коляске восемь лет и за это время вижу положительные изменения по части доступности, там, где есть потенциальное соприкосновение с людьми с инвалидностью. Правда, не везде соблюдаются нормативы. Например, при установке пандуса», — с сожалением констатировала спикер.

pixabay.com / Steve Buissinne

То же самое касается и колясок для людей с инвалидностью, добавила Камолинкова. Хорошие стоят слишком дорого, а бюджетные, отечественные, не позволяют быть настолько мобильными, насколько хотелось бы.

«По индивидуальной программе реабилитации прописана коляска, она стоит 32 000, при этом хорошая активная коляска стоит от 200 000 рублей. Коляска — как обувь на заказ: лучше сидеть в коляске по личным параметрам. Именно поэтому нужно заниматься спортом, ты просто лучше начинаешь чувствовать свое тело, передвигаться комфортнее», — подчеркнула эксперт.

Путешествия для людей на коляске

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение Наталья Камолинкова рассказала, как инвалидам на колясках путешествовать в одиночестве, не боясь столкнуться с непредвиденными ситуациями.

«Все тщательно продумать дома, в аэропортах несложно это все организовать. Отправляясь на самолете, нужно только предупредить, что вы с коляской. На самом деле, в путешествии сложно понять, где ты будешь жить и что ты будешь делать. Бронируя жилье, запрашивать фото, чтобы было все необходимое», — рассказала гость студии.

Ранее ФАН сообщал, что Красносельский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемую в покушении на хищение бюджетных денежных средств администрации Красносельского района. По данным следствия, женщина, являясь управляющей частной коммерческой компании, заключила государственный контракт на организацию отдыха детей-инвалидов на побережье Черного и Азовского морей. Сумма контракта составила почти 33 млн рублей.