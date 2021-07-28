Путин принял участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю

Церемония запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю прошла в режиме видеоконференции. В ней приняли участие строители, специалисты по эксплуатации тоннеля и руководители РЖД.

Строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистрали по поручению президента и правительства страны.

Новый объект пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта России: Иркутскую область и Республику Бурятия.

«С вводом нового тоннеля пропускная способность одной из наших ключевых железнодорожных магистралей существенно возрастет», — отметил Владимир Путин.

После вступительной части российский лидер дал старт движению. Через некоторое время поезд успешно пересек тоннель и прибыл к месту церемонии у восточного входа, расположенного в Республике Бурятия. Владимир Путин заверил, что работы по восстановлению Транссибирской магистрали, пострадавшей от мощных ливней, «идут успешно».