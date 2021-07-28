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Криптобиржа Binance фиксирует массовый отток средств

  /   Обновлено: 28 июля 2021 19:08
Экономика
Криптобиржа Binance фиксирует массовый отток средств
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 28 июля. Более 29,7 тысячи биткоинов, или порядка 1 миллиарда долларов, были выведены из торговой площадки Binance в три равные транзакции.

Эти средства покинули крупнейшую в мире криптовалютную биржу всего за 15 минут, сообщает РБК со ссылкой на данные сервиса Clankapp.

Крупные держатели цифровых активов, или «киты», продолжают аккумулировать в своих руках биткоины. Такие игроки приобрели порядка 170 тыс. цифровых монет за последние полтора месяца.

За ночь 28 июля цена биткоина увеличилась на 6% и рано утром достигала уровня в 40,3 тысячи долларов. По состоянию на 16:40 мск он торговался на уровне около 39,7 тысячи. Накануне курс превысил 40-тысячную отметку впервые с 16 июня.

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