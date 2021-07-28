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Психотерапевт перечислил причины ожирения у детей

  /   Обновлено: 28 июля 2021 19:29
Общество
Психотерапевт перечислил причины ожирения у детей
Global Look Press  /  West Coast Surfer/moodboard

Санкт-Петербург, 28 июля. Число россиян с лишним весом существенно увеличилось за последние несколько лет. С чем это связано, рассказал кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт Валерий Ромацкий.

Такая проблема наблюдается из года в год. Особенно ожирение активно распространяется среди детей. С пандемией коронавируса такая тенденция связана лишь отчасти, отметил специалист. Проблемы нарушения пищевого поведения обусловлены несколькими причинами.

«Биологические (гиподинамия, например), социальные (реклама, еда за компанию, малоактивный образ жизни), психологические причины (прием еды не с пищевыми целями, если ребенок капризничает в возрасте пяти-семи лет вместо эмоциональной поддержки, ему дают что-то высококалорийное). Однако основа основ — воспитание и социальные привычки», — отметил Валерий Ромацкий в ходе выступления на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Если ребенок не ест в школе, по дороге домой он купит что-то вредное. Например, сладкую газировку. Детям нужна белковая и сложноуглеводная пища. Валерий Ромацкий вспомнил о рекламе, призывающей давать детям на завтрак тосты с арахисовой пастой. Многие считают, что это правильно, так как такой продукт якобы содержит углеводы и белки. На самом деле, такой завтрак полон простыми углеводами и жирами.

«Все хорошо в меру. Разумные родители дадут ребенку натуральную еду. Например, две сосиски массой 100 граммов — это 250 килокалорий. А 200 граммов курицы — те же самые 250 килокалорий. То есть объем больше, а насыщение на более длительный период. Другое дело, если ребенка приучили к простым углеводам и быстро усваивающимся белковым продуктам, то он не хочет от них отказываться», — резюмировал Валерий Ромацкий.

Ранее Минздрав назвал российский регион с наибольшей долей страдающих ожирением людей. Речь идет об Алтайском крае. На 100 тыс. населения там приходится 4530 людей с лишним весом. В Удмуртской Республике этот показатель составляет 2475,4 человека.

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