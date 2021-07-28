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Египет и Южный Судан договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства
Весь мир
Египет и Южный Судан договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства
wikipedia.org  /  Faris knight / CC BY-SA 4.0

Каир, 28 июля. Североафриканская республика выразила готовность сотрудничать с Джубой в области сельского хозяйства. Это прозвучало во время встречи глав профильных министерств двух стран, прошедшей накануне.

Стороны обсудили партнерство в сфере поддержки потенциала и научных исследований, а также перспективы совместной деятельности в рыболовстве, животноводстве и птицеводстве.

Министр сельского хозяйства и мелиорации Египта Ас-Саид аль-Кусайр подтвердил, что его страна намерена оказывать всяческую поддержку Южному Судану.

Он подчеркнул, что восточноафриканское государство имеет большие площади плодородных земель и перспективы для создания рыбных промыслов. Продукция сможет удовлетворить местные потребности, а также открыть возможности для экспорта.

Каир готов экспортировать домашнюю птицу. Джуба, в свою очередь, рассматривается в качестве поставщика крупного рогатого скота.

Главы ведомств договорились, что египетские специалисты отправятся в Южный Судан, чтобы передать опыт местным аграриям. Они также обсудили возможность поставки из Египта вакцин и оборудования, необходимого для развития животноводства.

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