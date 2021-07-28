Сборная России осталась на четвертом месте медального зачета Олимпийских игр

Токио, 28 июля. Завершился пятый день соревнований на 32-х летних Олимпийских играх в Токио. Спортсмены, выступающие под флагом Олимпийского комитета России, остались на четвертой строчке таблицы.

Сперва российские пловцы завоевали серебряные медали в эстафетном плавании на 4х200 вольным стилем. За Россию выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, олимпийский чемпион на стометровке на спине Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Спортсмены в борьбе за серебро опередили австралийцев, которые наравне с Великобританией были главными фаворитами заплыва по мнению экспертов.

Соревнования в Токио продолжились на татами для дзюдо. Мадина Таймазова стала бронзовой призеркой летних Олимпийских игр. Спортсменка в полуфинале уступила представительнице Японии Чизуру Араи, однако в схватке за третье место не оставила шансов хорватке Барбаре Матич. Таймазова стала первой российской дзюдоисткой, кому удалось выиграть награду в данной дисциплине.

Затем все внимание отечественных болельщиков было приковано к гимнастике. Никита Нагорный, который вчера стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях, сегодня выиграл бронзу. Гимнаст до последнего боролся за победу с китайцами Сяо Жотэном, Сунь Вэем и японцем Дайки Хасимото, но удача была на стороне азиатских спортсменов. Очередная медаль в этом виде спорта, пусть и бронзовая.

Токийский вечер продолжился для россиян баскетболом. Женская и мужская сборные России стали серебряными призерами в формате 3х3. Девушкам немного не хватило везения в матче против США. Итоговый счет — 18:15 в пользу североамериканских баскетболисток. Мужчины были крайне близки к золотым наградам в игре против Латвии, но представителям Балтии удалось переломить ход встречи за счет дальних точных бросков. Латыши одержали итоговую победу со счетом 21:18.

После пятого олимпийского дня в медальном зачете Олимпиады-2020 лидирует Япония с 13 золотыми медалями, четырьмя серебряными наградами и тремя бронзовыми. На втором месте расположился Китай. Тройку лидеров замкнули представители Соединенных Штатов Америки. Сборная России идет четвертой. В активе наших спортсменов семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил пловца Ивана Гирева с серебром Олимпиады. Сборная России завоевала серебряные медали на дистанции 4х200 вольным стилем.