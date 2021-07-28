В Дамаске проходит конференция по вопросам возвращения беженцев

В Дамаске во Дворце конференций уже несколько дней проводятся сирийско-российские встречи по итогам работы международной конференции по возвращению сирийских беженцев и перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть страну из-за военных действий.

На мероприятии удалось присутствовать специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей.

На встрече 27 июля выступил руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев, министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики (САР) Хусейн Махлюф. По его словам, в стране наблюдается значительное улучшение ситуации в области безопасности, а число людей, вернувшихся в свои дома в Сирии, составило 2,5 миллиона человек. Согласно данным чиновника, в настоящее время общее число перемещенных в результате войны лиц составляет порядка 5 млн человек.

Федеральное агентство новостей /

Тяжелые условия для сирийского народа создаются из-за постоянного давления со стороны США и их союзников. Также трудности для Дамаска обусловлены действиями протурецких и проамериканских боевиков, контролирующих отдельные регионы САР. На подконтрольных территориях они занимаются кражей сельскохозяйственной продукции и полезных ископаемых. Все это сказывается на жизни простых сирийцев, однако правительство прилагает все усилия для обеспечения безопасности граждан.

Министр информации САР Имад Сара подчеркнул, что официальный Дамаск делает все возможное для возвращения перемещенных лиц и беженцев на родину и считает этот вопрос приоритетным. Тем не менее санкции и экономическая блокада, введенные западными странами в отношении Сирии, препятствуют этому процессу. Политик добавил, что правительство САР старается предоставить все необходимые условия для привлечения соотечественников домой.

«Какие меры для возвращения их в родную страну предпринимают государства, принимающие на своей территории беженцев? Они извлекают выгоду из боли и страданий мигрантов и используют их в качестве предлога для оказания давления на Сирию», — сказал он.

Министр отметил, что враждебно настроенные по отношению к САР государства эксплуатируют миграционный кризис в своих целях. Данная проблема, считает Сара, заставляет поднять на обсуждение и вопрос бездействия ООН.

«Есть еще один вопрос: какие шаги предпринимает Организация Объединенных Наций в вопросе отмены санкций, введенных в отношении Сирии? Как вы знаете, главным камнем преткновения на пути возвращения мигрантов на родину являются экономические ограничения. Эти санкции, я уверен, сильнее, чем вооруженный терроризм. Они представляют собой экономический терроризм, который направлен не только на определенные общественные группы страны, а против всех сирийцев — мужчин и женщин, взрослых и детей», — отметил в разговоре с корреспондентом ФАН министр.

Федеральное агентство новостей /

Шантаж беженцами

Главной страной, которая в буквальном смысле не позволяет сирийским беженцам вернуться на родину, является Турция. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана во всеуслышание заявляет о проблемах, которые создают мигранты, и шантажирует Евросоюз, фактически вымогая деньги на содержание граждан САР. В противном случае турки грозятся перестать сдерживать поток беженцев и открыть границы в Европу.

Тем временем сами сирийцы ожидают скорейшего возвращения домой, поскольку в Турции проживают в ужасных условиях. Обездоленным людям приходится ютиться в палатках без элементарных бытовых удобств.

Те, кому удалось вернуться домой, отмечают, что если бы Анкара не мешала, большинство сирийских граждан с радостью бы вернулись на родину. Однако Турция создает препятствия даже на бытовом уровне. В частности, на погранпереходе «Маабар Кесаб» был введен запрет на пересечение границы на автомобиле. Из-за этого возвращающимся в Сирию семьям приходится перетаскивать тяжелые баулы с вещами на руках.