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Телевидение покажет сразу три матча «Крыльев» со «Спартаком» в один день
Спорт
Телевидение покажет сразу три матча «Крыльев» со «Спартаком» в один день
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК Крылья Советов

Самара, 28 июля. Сразу три матча «Крыльев Советов» с московским «Спартаком» смогут увидеть телезрители в ближайшую пятницу. Причем два показа будут прямыми трансляциями, а предварит их запись ретро-матча.

Днем 30 июля будет показан матч чемпионата России 2004 года. Он проходил в Самаре на 32-тысячном стадионе «Металлург» при аншлаге и завершился победой «Крыльев» со счетом 4:2. Хет-триком в той игре отметился Андрей Каряка, два удара из трех положивший своими фирменными ударами со штрафных.

Позже начнется трансляция матча М-лиги. Молодежные составы «Спартака» и «Крыльев Советов» встретятся в Москве. А завершит вечер прямой репортаж с самарской «Солидарность Арены», где клубы встретятся в рамках 3-го тура РПЛ. Решение о допуске болельщиков на этот матч должно быть озвучено в четверг, 29 июля.

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