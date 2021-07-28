Телевидение покажет сразу три матча «Крыльев» со «Спартаком» в один день

Самара, 28 июля. Сразу три матча «Крыльев Советов» с московским «Спартаком» смогут увидеть телезрители в ближайшую пятницу. Причем два показа будут прямыми трансляциями, а предварит их запись ретро-матча.

Днем 30 июля будет показан матч чемпионата России 2004 года. Он проходил в Самаре на 32-тысячном стадионе «Металлург» при аншлаге и завершился победой «Крыльев» со счетом 4:2. Хет-триком в той игре отметился Андрей Каряка, два удара из трех положивший своими фирменными ударами со штрафных.

Позже начнется трансляция матча М-лиги. Молодежные составы «Спартака» и «Крыльев Советов» встретятся в Москве. А завершит вечер прямой репортаж с самарской «Солидарность Арены», где клубы встретятся в рамках 3-го тура РПЛ. Решение о допуске болельщиков на этот матч должно быть озвучено в четверг, 29 июля.