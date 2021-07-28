Strategic Culture: России понадобилась всего неделя, чтобы удивить мир своей мощью

Вашингтон, 28 июля. России удалось удивить мир своими новыми разработками в военной сфере всего за неделю, заявили американские аналитики.

Выставка МАКС-2021 продемонстрировала многообразие военной техники российского производства, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи американского военного эксперта Роберта Бриджа для портала Strategic Culture. По его словам, передовые разработки инженеров из России смогли изменить баланс сил и укрепить позиции РФ в глазах Запада. Аналитик подчеркнул, что Москва сделала богатый арсенал мощного вооружения главным залогом своей безопасности.

Успехи России в области создания военных технологий получили наглядное подтверждение в ходе авиасалона МАКС-2021, считает Бридж. Он подчеркнул, что гвоздем программы стал новейший одномоторный легкий истребитель Су-75 Checkmate, презентация которого собрала огромную очередь, выстроившуюся словно на премьеру очередного голливудского блокбастера.

«Развертывание Су-75 имеет решающее значение для Москвы сразу на нескольких фронтах. Главное — этот самолет доказывает (если раньше еще оставались какие-то сомнения), что Россия сломала стереотип о том, что полностью зависит от старых технологий советской эпохи», — считает автор материала.

Основными боевыми единицами ВКС РФ ранее были тяжелые двухмоторные крылатые машины, однако ситуация кардинально изменится после появления в российских войсках легкого и относительно недорогого истребителя, стоимость которого не превысит 30 миллионов долларов, заявил аналитик. Кроме того, самолет станет отличным выбором для не слишком богатых стран, присматривающих себе недорогое, но мощное и современное решение.

Демонстрация возможностей российского ОПК не ограничились лишь выставкой, отметил аналитик. Он напомнил и о перехвате четырех ракет израильских ВВС в сирийской провинции Хомс зенитно-ракетным комплексом «Бук-М2Э», тестировании ЗРК С-500, испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» и торжественном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ. Он добавил, что России понадобилась всего неделя, чтобы удивить весь мир своей военной мощью и новейшим вооружением.

Ранее индийские военные эксперты заявили, что Нью-Дели может закупить у Москвы новейшие истребители Checkmate. По их словам, подобные самолеты станут мощным преимуществом ВВС Индии в гипотетическом вооруженном противостоянии с Китаем.

Кроме того, аналитики смоделировали возможное воздушное сражение между российским Су-75 и американским F-35, пишет «Царьград». Летчик-испытатель Анатолий Кнышев отметил, что у Checkmate есть одно существенное преимущество — более мощная радиолокационная станция, способная обнаружить F-35 гораздо раньше, чем он засечет Су-75.