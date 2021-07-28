Москва, 28 июля. Сотрудники Bellingcat в очередной раз объявили о переносе премьеры фильма-расследования «Вагнергейт» о задержании россиян в Белоруссии.

Фильм-расследование о провальной попытке похищения граждан РФ на территории Белоруссии украинскими спецслужбами был снят исследовательской группой Bellingcat, однако он так и не добрался до сих пор до релиза. Сроки премьеры, которая должна была состояться весной этого года, несколько раз переносили. Окончательной датой выхода ролика называли 29 июля, однако журналист Bellingcat Христо Грозев выступил с заявлением об очередном переносе релиза после расследования Федерального агентства новостей. Он подчеркнул, что в намеченный день фильм не будет опубликован, не назвав при этом никакой конкретной новой даты выхода ролика.

«Завтра фильма точно не будет. Завтра имеем важное дело в Берлине, которое освещаем. Но будет вскоре», — сказал Грозев.

Журналисты Федерального агентства новостей провели расследование на предмет готовящегося фильма. Сотрудники ФАН раскрыли немало интересных подробностей о ролике Bellingcat и о самой попытке похищения 33 россиян, задержанных в прошлом году в Минске, которых попытались выдать за бойцов «ЧВК Вагнера». Примечательно, что многие эксперты склоняются к выводу, что множественные переносы фильма от Bellingcat неслучайны, так как этот ролик является инструментом спецслужб США для давления на президента Украины Владимира Зеленского.