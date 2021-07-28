Новая инициатива Центробанка: появится ли в Индии цифровая рупия

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Индию с визитом; Резервный банк рассматривает возможность поэтапного введения в обращение цифровой рупии; Вашингтон и Нью-Дели обсуждают проблемы региональной безопасности в Афганистане и Индо-Тихоокеанском регионе; американские правозащитники обвиняют Индию в нарушении прав религиозных меньшинств; Министерство обороны подтвердило участие в индийско-российских военных учения в Волгограде — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Проложит ли цифровая рупия Центробанка Индии путь для криптоэкосистемы?

На прошлой неделе заместитель управляющего Резервного банка Индии Раби Санкар заявил, что учреждение рассматривает возможность поэтапного введения цифровой валюты Центрального банка (ЦВЦБ). По сути, это всего лишь электронная версия фиатной валюты, которой в случае Индии является рупия.

При этом важно подчеркнуть, что ЦВЦБ — не то же самое, что частные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum или Dogecoin.

«ЦВЦБ желательны не только из-за преимуществ, которые они создают в платежных системах, но и для защиты широкой общественности в условиях нестабильности частных виртуальных валют», — сказал Санкар в своем программном выступлении на вебинаре, организованном столичным Центром правовой политики Видхи.

По его словам, внедрение в оборот новой системы позволит создать более надежный, эффективный, регулируемый и законный вариант платежей на основе государственной цифровой валюты.

«В будущем ЦВЦБ, вероятно, будет в арсенале каждого центрального банка», — отметил Санкар.

В прошлом Резервный банк Индии (РБИ) и правительство страны занимали жесткую позицию в отношении криптовалют. Запрет на торговлю ими был принят для всех финансовых учреждений государства.

Хотя объявление о создании ЦВЦБ не означает, что РБИ изменил свое мнение о цифровых деньгах всех видов, оно все же может принести пользу криптовалютной экосистеме в целом.

???????? Another week, another news from the booming #crypto market of India: the RBI is thinking about advancing cash money with the CBDC.#CHInfo pic.twitter.com/QXnQKE6zeX — ChangeHero (@Changehero_io) July 27, 2021

«Цифровые валюты, выпущенные центральными банками, отличаются от других криптовалют по одному фундаментальному аспекту — они централизованы. Тем не менее ЦВЦБ, несомненно, повысят осведомленность масс. В итоге это помогло бы большему числу людей участвовать в криптовалютных рынках», — считает Эдул Патель, генеральный директор и соучредитель крипто-торговой платформы Mudrex со штаб-квартирой в Сан-Франциско.

Еще в 2018 году группа экспертов, созданная бывшим министром финансов Аруном Джейтли, предлагала правительству Индии концепцию цифровой валюты центрального банка, однако тогда эта инициатива не получила развития.

В январе текущего года представители Резервного банка Индии заявили, что, если появится необходимость в ЦВЦБ, сотрудники финансового учреждения будут искать способы ее операционной реализации.

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В 2019 году правительство анонсировало свой законопроект, преследующего цель запрета в Индии всех частных криптовалют и создания основы для выпуска официальной ЦВРБ. В июне 2021 года министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что соответствующий документ полностью готов к внесению на весенней сессии парламента. Однако кабинет министров пока так и не включил его в повестку дня.

В настоящее время среди экспертов распространено мнение, что Нью-Дели не будет выносить прямого запрета на частные криптовалюты. При этом индийские власти, скорее всего, не позволят использовать частные цифровые деньги в качестве законного платежного средства. Криптовалюты, вероятно, будут рассматриваться как торгуемые активы, такие как, например, предметы искусства.

Европейский центральный банк 14 июля 2021 года запустил проект «цифровой евро», приступив к «этапу изучения», который, в конечном счете, может привести к внедрению виртуальной валюты в конце этого десятилетия.

Большинство крупных ЦБ последовали примеру Китая, где цифровой юань уже находится в обращении в нескольких городах. Федеральная резервная система США и Банк Англии также изучают возможности аналогичной электронной системы для своих экономик.

(THREAD) We have decided to launch a project to prepare for possibly issuing a digital euro. We will look at how a digital euro could be designed and distributed to everyone in the euro area, as well as the impact it would have https://t.co/KCf73qHOZ8 1/3 pic.twitter.com/eHvpFlH8sq — European Central Bank (@ecb) July 14, 2021

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Индию с двухдневным визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Нью-Дели. Это его первый визит в страну с тех пор, как он возглавил американское внешнеполитическое ведомство.

Блинкен — третий высокопоставленный чиновник из администрации президента Джо Байдена, посетивший индийскую столицу. До него с рабочими визитами в городе побывали министр обороны Ллойд Остин и спецпосланник по вопросам изменения климата Джон Керри.

Госсекретарь приземлился в Нью-Дели во вторник вечером и уже в среду отправится дальше — в Кувейт.

Основным предметом обсуждения на переговорах между Блинкеном и главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром станет ситуация в Афганистане, однако они также коснутся и других вопросов.

US Secretary of State #AntonyBlinken arrives in Delhi on a two-day official visit to India



Blinken, who arrived in India, is scheduled to call on Prime Minister Narendra Modi today before leaving for Kuwait as part of his two-nation tour pic.twitter.com/PiPwrmVOio — Hindustan Times (@htTweets) July 28, 2021

Индийские аналитики считают, что следующая фаза наступления «Талибана»1 (запрещен в РФ) начнется в конце августа, после окончательного вывода из Афганистана войск США и НАТО. Именно в этот момент может произойти изменение стратегии радикалов — талибы попытаются захватить крупные города и столицы провинций. Поэтому следующие два–три месяца будут иметь решающее значение для будущего Афганистана и стабильности региона в целом.

Судя по всему, индийская сторона поднимет тему о необходимости постоянного давления на Пакистан в вопросах финансирования терроризма и предоставления убежища боевикам.

Есть данные, что раненые боевики «Талибана» лечатся в больнице Джилани в пакистанском городе Кветте, где регулярно проходят митинги в поддержку радикального движения. Правительство Индии считает, что материально-техническая помощь террористам поступает именно от Исламабада.

В этом контексте приобретает важное значение встреча Энтони Блинкена с советником по национальной безопасности Индии Аджитом Довалем. Вашингтон уже заявил, что «США и Индия тесно координируют усилия по вопросам региональной безопасности, таким как Афганистан».

The United States and India are also closely coordinating on regional security issues, such as Afghanistan: US State Dept — ANI (@ANI) July 27, 2021

Другая тема, которая занимает обе стороны в течение последних двух лет — Индо-Тихоокеанской регион.

«Соединенные Штаты поддерживают превращение Индии в ведущую мировую державу и жизненно важного партнера в усилиях по обеспечению того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион стал территорией мира, стабильности, растущего процветания и экономической интеграции», — говорится недавнем заявлении Госдепартамента США.

US & India have strategic partnership founded on shared values &commitment to free &open Indo-Pacific region. US supports India’s emergence as leading global power &vital partner in efforts to ensure that Indo-Pacific is region of peace, stability&economic inclusion:US State Dept pic.twitter.com/lOhRYq2AAX — ANI (@ANI) July 27, 2021

В связи с общей «китайской угрозой» обсуждение вопроса об углублении взаимодействия стран Четверки (США — Япония — Австралия — Индия) стало еще одной важной темой встреч Энтони Блинкена в Нью-Дели.

Хиндутва и отношения с США

В этом месяце более 30 межконфессиональных организаций в Соединенных Штатах совместно приняли резолюцию, призывающую Государственный департамент США объявить Индию страной, вызывающей «особую озабоченность».

В документе утверждается, что правительство Индии во главе с Народной партией (партия Бхаратия Джаната) продвигает политику, соответствующую повестке дня хиндутвы (движение, проповедующие индуистский национализм — Прим. ред.). На этом фоне Нью-Дели на официальном уровне систематически нарушает право граждан на свободу вероисповедания и допускает преследования религиозных меньшинств, особенно мусульман.

Авторы резолюции обвиняют правительство Индии в подавлении голосов правозащитников и «других, выступающих против нарушений».

Civil society organisations urge US to designate India as a 'country of particular concern'



The resolution was adopted at the inaugural International Religious Freedom Summit where interfaith leaders expressed disappointment at the Biden administration



https://t.co/VlPFDdTGS9 — James Wilson (@jamewils) July 17, 2021

В документе также упоминаются общенациональные протесты в ответ на «Закон о поправках к гражданству», которые привели к погромам в северо-восточных районах Дели в начале 2020 года и в основном были направлены против мусульман. Кроме того, в нем говорится о конституционном праве на свободу вероисповедания, ограниченном недавними законами о борьбе с религиозным обращением, принятыми правительствами различных штатов Индии.

В преддверии визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Индию, правительство Нью-Дели заявило, что полностью готово к диалогу по вопросам прав человека. Власти Индии понимают, как сильно Вашингтон нуждается в индийской поддержке в вопросах региональной безопасности.

Индийская армия мониторит передвижение китайских войск

Индийская армия развернула чувствительные к движению камеры и датчики для мониторинга активности китайцев в передовых районах вдоль так называемой линии фактического контроля.

Современное оборудование позволит индийской армии не только отслеживать противника, но и своевременно предупреждать его действия в случае эскалации конфликта.

Indian Security Forces Deploy Surveillance Cameras, Sensors To Keep Close Watch On Chinese Activities Along LAChttps://t.co/DJbgUp1kzI — Swarajya (@SwarajyaMag) July 27, 2021

План создания сети наблюдения вдоль линии фактического контроля разрабатывался в течение некоторого времени, но военное противостояние в Восточном Ладакхе побудило высшее руководство Индии ускорить процесс. Инициатива об использовании современного оборудования для слежения за силами Китая в данном регионе была направлена в парламентский комитет по обороне еще несколько лет назад.

Нью-Дели и Пекин продолжат обсуждение вопроса о разъединении войск вдоль границы в ходе 12 раунда переговоров, который состоится в ближайшие дни.

«ИНДРА-2021»: Индия и Россия проведут совместные военные учения в Волгограде

Индия и Россия проведут 12 по счету совместные военные учения с 1 по 13 августа в российском Волгограде. В них примут участие 250 военнослужащих из двух стран.

Войсковые мероприятия под названием «ИНДРА-2021» станут еще одним этапом в укреплении двустороннего сотрудничества в области безопасности и послужат укреплению давней дружбы между Москвой и Нью-Дели, говорится в заявлении индийского министерства обороны.

12th Edition of Indo-Russia joint military Exercise INDRA 2021 will be held at Volgograd, Russia from 01 to 13 August 2021. The exercise will entail conduct of counter terror operations under the UN's mandate by a joint force against terror groups.#Indra2021 #IndianArmy pic.twitter.com/D4RreFv50A — Defence Direct Education (@DefenceDirect) July 28, 2021

Во время учений совместными силами будут отработаны методы проведения контртеррористических операций.

«Контингент индийской армии, состоящий из батальона механизированной пехоты, прошел тщательную подготовку в разных регионах страны, чтобы усовершенствовать свои навыки для участия в совместных учениях», — говорится в сообщении индийского оборонного ведомства.

Индийская компания признана лучшим объектом для инвестиций во Франции

Биотехнологическая компания GeneStore, специализирующаяся на борьбе с инфекционными заболеваниями, недавно была признана «Лучшей инвестицией во Франции». Такого звания она удостоилась по итогам вручения премии Indo-France, проходившей в Нью-Дели.

Решение о выдвижении предприятия на данную номинацию принимали руководители делового департамента посольства Франции в Индии.

На церемонии награждения в Нью-Дели присутствовали французский посол Эммануэль Ленен и комиссар по торговле при дипломатическом представительстве Эрик Фаджоль.

Индийская компания GeneStore в настоящее время располагается в Провансе. Французы отмечают, что ее работа внесла значительный вклад в сектор здравоохранения Европы и Азии в период распространения COVID-19. Предприятие помогало в поиске современных решений в диагностике коронавируса у населения.

Руководство GeneStore сумело создать эффективную бизнес-модель, позволяющую задействовать высококвалифицированных специалистов и различные производственные предприятия как во Франции, так и в Индии.

Positive News: GeneStore India Pvt Ltd established in 2019 is making extremely affordable Covid Test kits for Rs.499 as compared to Rs.2400 in Europe. Recently Govt of France gave best Foreign Investment Award to Genestore for making cheaper RTPCR test kits for France.#France pic.twitter.com/kKn1fvq9mt — Arpit Bhatnagar???????? (@arpitbhtnagar) July 22, 2021

«Локальная и сквозная интеграция производства GeneStore привела к перестройке традиционных цепочек поставок из Восточной Азии, сохранив при этом конкурентоспособность на рынке», — отметил генеральный директор компании Анубхав Ануша.

В течение следующих 18 месяцев GeneStore планирует инвестировать более 10 млн евро в расширение исследовательских и производственных возможностей во Франции, Индии, Латинской Америке и Африке для борьбы с инфекционными заболеваниями во всем мире.

Компания планирует сконцентрироваться на развитии биотехнологий и медицинской отрасли на родине, чтобы стимулировать развитие местных талантов и создавать основу для дальнейшего выхода на мировой рынок.

1 Организация запрещена на территории РФ.