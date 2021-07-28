Мураховский рассказал, зачем России понадобились новые «самолеты Судного дня»

Москва, 28 июля. Развитие современных технологий вызвало необходимость в новых «самолетах Судного дня», считает военный эксперт Виктор Мураховский.

Основой для новых крылатых машин послужит Ил-96-400М, отметил Мураховский в комментарии для радио Sputnik. По его ловам, эти «самолеты Судного дня» должны будут заменить Ил-80. Необходимость в создании новых образцов подобной воздушной техники, предназначенной для использования в условиях ядерного вооруженного конфликта, возникла из-за развития современных технологий, констатировал эксперт. Он уточнил, что в соответствии с актуальным регламентом передвижные командные пункты для руководства государства должны быть оснащены всеми самыми передовыми технологическими решениями, однако устаревшие крылатые машины модернизации уже не подлежат.

Внешне изменения незаметны, так как они все, в основном, скрыты внутри корпуса, объяснил спикер. Он уточнил, что речь идет о средствах связи и передачи информации, а также о навигационных системах и элементах искусственного интеллекта, который должен помочь руководству государства в выборе правильных решений в условиях чрезвычайной ситуации.

«Есть моральное и физическое устаревание воздушных командных пунктов на базе Ил-80. Но главное — новое поколение систем связи и передачи данных. Сейчас все на «цифре», все в Сети — разумеется, в военной», — рассказал эксперт, зачем России понадобились новые «самолеты Судного дня».

Производство всех компонентов отечественных «самолетов Судного дня» полностью локализовано, что является главным их отличием от конкурентов из США — Boeing-747, объяснил Мураховский. По его словам, в настоящий момент лишь России и Соединенным Штатам доступны такие технологии. Эксперт добавил, что российские разработки ничем не уступают американским.

Ранее британские граждане по достоинству оценили планы российского руководства создать обновленные «самолеты Судного дня» на фоне обострения глобальной ситуации. Они решили узнать, как можно забронировать места на российской крылатой машине на случай ядерной войны.

Кроме того, впечатленные новостью о создании в России новых крылатых машин на случай апокалипсиса американцы ответили Москве видеороликом с дозаправкой своего «самолета Судного дня» — Boeing E-4B, передает «Царьград».