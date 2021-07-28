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Экономика
Компания Dell прекратила поставки энергоемких компьютеров в ряд штатов США
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Компания Dell прекратила поставки энергоемких компьютеров в ряд штатов США

  /   Обновлено: 28 июля 2021 18:49
Экономика
Компания Dell прекратила поставки энергоемких компьютеров в ряд штатов США
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Вашингтон, 28 июля. Продажи игровых ПК с большим расходом электричества в некоторые штаты США прекращены компанией Dell. Они потребляют энергии больше, чем позволяют местные стандарты.

Американцам, желающим приобрести энергоемкую технику, придется ехать в другие штаты. Так, в случае попытки приобретения игрового десктопа Alienware Aurora Ryzen Edition R10 из Калифорнии покупатель получит предупреждение, что эта покупка недоступна. Из-за правил энергопотребления приобрести товар будет невозможна также в Колорадо, Орегоне, Вермонте, Вашингтоне и на Гавайях,.

«Любые заказы на электронику, использование которой ограничено в этих штатах, будут отменены», — сообщается на сайте Dell.

По некоторым данным, стандарты по электроэнергии позволяют экономить более 2,3 миллиарда киловатт-часов ежегодно. Аналогичное потребление имеют все дома Сан-Франциско. С 1 июля ограничения касаются стационарных компьютеров и мобильных игровых систем.

Компания Microsoft решила сузить линейку компьютеров, совместимых с новой операционной системой Windows 11. На старые компьютеры возможность установки ОС будет заблокирована.

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Все новости / Экономика / Компания Dell прекратила поставки энергоемких компьютеров в ряд штатов США
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