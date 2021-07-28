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Показ мультфильма «Выбор князя Владимира» состоялся во Владимирской библиотеке
Общество
Показ мультфильма «Выбор князя Владимира» состоялся во Владимирской библиотеке
Федеральное агентство новостей  /  Александр Цупило

Владимир, 28 июля. Показ просветительского мультфильма «Выбор князя Владимира» организовали во Владимирской областной библиотеке 28 августа.

В среду отмечается день памяти святого князя Владимира Красное Солнышко. Именно с этой исторической личностью связывают одно из главных событий — Крещение Руси.

Мультфильм, который показали в библиотеке, создал благотворительный фонд «Русская земля», пишут «Владимирские ведомости». Цель проекта — доступно, увлекательно и достоверно рассказать детям, как происходило становление православия на Руси.

Ранее во Владимирской области прошла акция «Единый день фольклора». В рамках мероприятия в столице региона выступили ансамбль «Напевы Ополья» и коллектив «Владимирские рожечники».

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