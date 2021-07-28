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Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине

  /   Обновлено: 28 июля 2021 18:47
Происшествия
Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине
 /  Ольга Козлова

Киев, 28 июля. Иностранцы находились на борту рухнувшего легкомоторного спортивного самолета в Ивано-Франковской области Украины.

Личности погибших пока не установлены. Жертвой трагедии стал также опытный летчик Игорь Табанюк. Пилот совершал плановый смотровой полет самолета малой авиации чешского производства «Адвантик ВТ-10».

Выдвинуты две версии крушения самолета. По данным специалистов, командир корабля мог нарушить правила безопасности. К падению могла также привести неисправность техники. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа областной полиции, эксперты-криминалисты и другие экстренные службы.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Николаевской области Украины.

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украина самолет табанюк
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