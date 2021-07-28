Раскрыты аспекты вовлечения россиян с инвалидностью в социум

Санкт-Петербург, 28 июля. Пресс-конференция, посвященная федеральному проекту «Спорт — это норма жизни», прошла в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Гости прямого эфира обсудили популяризацию спорта среди инвалидов и возможности их саморазвития. Создатель бренда активного образа жизни Formula Motion, генеральный директор туристической компании Elly Travel Элеонора Колесникова объяснила, как проходит вовлечение людей с инвалидностью в социум.

«Мы делаем мероприятия раз в месяц, это несколько площадок с разными видами спорта и создаем такое мероприятие, где все активничают, пробуют различные виды спорта, все мероприятия в обычных местах, стараемся, чтобы там были и обычные люди», — рассказала она.

Задачей организации является вовлечение через популяризацию спорта. Взаимодействие идет с двух сторон, а само мероприятие освещается. Также идет работа с профильными комитетами и федерациями.

«…у меня не было стеснения своей инвалидности, добавьте туда недоступную среду, непонимание, куда можно пойти в городе», — призналась депутат МО Морской, спортсмен, попечитель БФ «Живая вода» Наталья Камолинкова.

Эксперт отметила важность комплексного подхода в работе с людьми с инвалидностью, где каждый «делает то, что может». Тогда в сумме весь механизм будет работать.

Директор по развитию конноспортивного клуба «Новополье» Анна Лаппе ранее рассказала о реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов.