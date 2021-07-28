Гинеколог дала советы по планированию беременности во время пандемии

Москва, 28 июля. Женщинам, которые планируют завести ребенка, не стоит бояться пандемии коронавируса. заявила врач-гинеколог Анна Мгоян.

Россиянка не следует откладывать беременность «до лучших времен». Чем моложе женщина, тем выше шанс с легкостью родить здорового ребенка. Кроме того, сейчас медицина достигла того уровня развития, когда будущая мама может запланировать свою беременность на несколько лет вперед, отметила врач.

«Можно обратиться к программе отложенного материнства, чтобы извлечь и сохранить, «молодые» яйцеклетки, с помощью которых она забеременеет спустя годы», — цитирует ее «Общественная служба новостей».

Многие беременные женщины отказываются от вакцинации против COVID-19, опасаясь, что препарат может навредить плоду. По данным инфекционистов, прививка вакциной «Спутник V» признана полностью безопасной для пациенток с 22-й недели беременности.