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Гинеколог дала советы по планированию беременности во время пандемии
Общество
Гинеколог дала советы по планированию беременности во время пандемии
pixabay.com

Москва, 28 июля. Женщинам, которые планируют завести ребенка, не стоит бояться пандемии коронавируса. заявила врач-гинеколог Анна Мгоян.

Россиянка не следует откладывать беременность «до лучших времен». Чем моложе женщина, тем выше шанс с легкостью родить здорового ребенка. Кроме того, сейчас медицина достигла того уровня развития, когда будущая мама может запланировать свою беременность на несколько лет вперед, отметила врач.

«Можно обратиться к программе отложенного материнства, чтобы извлечь и сохранить, «молодые» яйцеклетки, с помощью которых она забеременеет спустя годы», — цитирует ее «Общественная служба новостей».

Многие беременные женщины отказываются от вакцинации против COVID-19, опасаясь, что препарат может навредить плоду. По данным инфекционистов, прививка вакциной «Спутник V» признана полностью безопасной для пациенток с 22-й недели беременности.

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