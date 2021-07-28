Через три года в Самарской области не должно остаться обманутых дольщиков

Самара, 28 июля. Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание, касающееся проблемы обманутых дольщиков. Их в настоящий момент в области насчитывается 3580 человек. Глава региона напомнил, что президентом страны обозначены жесткие сроки решения этих проблем — не позднее конца 2024 года.

«Убежден в том, что у нас есть все необходимое для того, чтобы справиться с задачей. Отдельно хочу подчеркнуть роль местной власти. У нас зачастую главы муниципальных образований пытаются остаться в стороне от решения этого вопроса. Так не пойдет», — заявил губернатор.

В регионе работает Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. По его линии в настоящее время приняты решения по достройке домов и денежным компенсациям, касающиеся 13 проблемных объектов и затрагивающие интересы 1623 человек. Планируется передать фонду еще 11 домов, где ожидает вселения 891 дольщик.

«По 24 объектам, где зарегистрировано 1379 дольщиков, удовлетворение прав граждан осуществляется за счет средств регионального бюджета. В текущем году 9 таких многоквартирных домов планируется ввести в эксплуатацию и тем самым исключить из реестра проблемных. Это позволит восстановить права 212 человек», — сообщил Владимир Спиридонов, и.о. главы Минстроя Самарской области.

Еще 10 домов в Самаре и 2 — в Тольятти рискуют также оказаться в числе проблемных. Губернатор потребовал от местных властей приложить все усилия, чтобы этого не произошло.

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