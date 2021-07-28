«Зеленскому не до смеха»: Манукян о последствиях для Киева «расследования» Bellingcat

ФАН провел расследование о подоплеке создания фильма Bellingcat о задержании в Белоруссии 33 россиян. Анализ истории фильма «Вагнергейт» (WagnerGate) от британского интернет-издания, позиционирующего себя как «расследовательское», говорит, что скандал, который может разразиться, способен привести к отставке президента Украины Владимира Зеленского. Даже если власть в Киеве устоит, репутация Зеленского будет окончательно подорвана, что особенно чувствительно для Киева перед визитом президента Украины в Вашингтон, отмечают эксперты.

Подробности этой истории выяснили журналисты ФАН. Инцидент, на котором пытается сделать скандал Bellingcat, произошел год назад, когда в конце июля в санатории под Минском были задержаны 32 гражданина России, еще одного россиянина задержали на юге Белоруссии. Россиян попытались обвинить в организации беспорядков перед президентскими выборами в Белоруссии, но затем освободили, сняв с них все обвинения.

Западные СМИ поспешили окрестить историю «Вагнергейтом», бездоказательно связав оказавшихся в Белоруссии россиян с «ЧВК Вагнера».

Дата релиза фильма пока неизвестна. Предполагается, что расследование затронет провальную операцию Службы безопасности Украины (СБУ), а также нанесет удар по украинским политическим элитам.

Федеральное агентство новостей /

ФАН приводит доказательства версии, что западные спецслужбы (ЦРУ и МИ-6), которые, по данным заслуживающих доверия источников, нередко прибегают к услугам различных «расследовательских» изданий, в конце концов, выбрали своей мишенью Зеленского. Эксперты уверены, что киевским властям весь этот скандал может обойтись очень дорого.

Версии о подоплеке этой истории выдвигаются разные, но большинство экспертов сходятся в одном: с помощью Bellingcat спецслужбы США готовят почву для очередной смены политических декораций в Киеве, что, возможно, чревато очередным майданом.

Эксперт, блогер, общественный деятель Вадим Манукян предрекает президенту Украины непростые дни.

«Зеленскому скоро будет не до смеха, да и сейчас его дела обстоят невесело, — поделился мнением Манукян. — С одной стороны — проваливающиеся в бездну рейтинги, с другой — Bellingcat грозится показать кино, в котором Владимир Александрович явно предстанет в нелучшем свете. А там — «вдохновившиеся» фильмом украинские националисты прознают, что их президент слил операцию СБУ, чтобы с Россией отношения не портить. А ведь впереди у Зеленского встреча с [президентом США Джо] Байденом, и надо же, такой конфуз, угроза импичмента, возможное обвинение в госизмене и, как результат, — вполне реальная скорая отставка. Судя по всему, у заказчиков «Вагнергейта» постоянно менялось «техническое задание»: то им велели представить сотрудников СБУ доблестными ребятами, которым помешали коварные силы, то слить Зеленского, чтобы не путался под ногами по теме «Северного потока — 2». В общем, крокодил не ловится, не растет кокос. С этого острова невезения украинскому президенту выбраться будет сложно, если вообще удастся».

Федеральное агентство новостей /

В статье ФАН говорится, что существуют как минимум две версии фильма от Bellingcat. Именно поэтому с релизом так долго тянут, видимо, колеблются кураторы из западных спецслужб, приглядывающие за руководителем Bellingcat Христо Грозевым. Все это время Запад внимательно следит за меняющейся политической ситуацией на Украине, в конце концов, может быть принято решение немного пошантажировать этим «расследованием» Зеленского и его команду.