Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 июля 20:35
20:32
Политика
Тонкий троллинг Лукашенко с мигрантами восхитил латвийского журналиста
20:30
Весь мир
«Реальная польза»: глава таможни ЦАР оценил вклад россиян в борьбу с контрабандой
20:30
Шоу-бизнес
Названы суммы годового заработка Ксении Собчак и Ольги Бузовой
20:29
Общество
Историк моды Александр Васильев отыграет моноспектакль «Мода и секс» в Калининграде
20:28
Весь мир
Движение к демократии: в ЦАР появилась новая социал-демократическая партия
20:26
Общество
Жители Сирии получили гуманитарный груз от туляков
20:26
Весь мир
Спикер иранского парламента прибыл в Дамаск для встречи с правительством Сирии
20:24
Общество
Эксперт Разворотнева рассказала о своем отношении к новому Фонду развития территорий
20:24
Общество
Гепатолог подсказал россиянам, как уберечь себя от «ласкового убийцы»
20:24
Весь мир
Власти ЦАР создали комиссию для расследования преступлений боевиков в провинции Уам
Все новости

Зеленскому не до смеха: Манукян о последствиях для Киева «расследования» Bellingcat
Политика
Зеленскому не до смеха: Манукян о последствиях для Киева «расследования» Bellingcat
ФБА «Экономика сегодня»  / 

ФАН провел расследование о подоплеке создания фильма Bellingcat о задержании в Белоруссии 33 россиян. Анализ истории фильма «Вагнергейт» (WagnerGate) от британского интернет-издания, позиционирующего себя как «расследовательское», говорит, что скандал, который может разразиться, способен привести к отставке президента Украины Владимира Зеленского. Даже если власть в Киеве устоит, репутация Зеленского будет окончательно подорвана, что особенно чувствительно для Киева перед визитом президента Украины в Вашингтон, отмечают эксперты.

Подробности этой истории выяснили журналисты ФАН. Инцидент, на котором пытается сделать скандал Bellingcat, произошел год назад, когда в конце июля в санатории под Минском были задержаны 32 гражданина России, еще одного россиянина задержали на юге Белоруссии. Россиян попытались обвинить в организации беспорядков перед президентскими выборами в Белоруссии, но затем освободили, сняв с них все обвинения.

Западные СМИ поспешили окрестить историю «Вагнергейтом», бездоказательно связав оказавшихся в Белоруссии россиян с «ЧВК Вагнера».

Дата релиза фильма пока неизвестна. Предполагается, что расследование затронет провальную операцию Службы безопасности Украины (СБУ), а также нанесет удар по украинским политическим элитам.

«Зеленскому не до смеха»: Манукян о последствиях для Киева «расследования» Bellingcat
Федеральное агентство новостей  / 

ФАН приводит доказательства версии, что западные спецслужбы (ЦРУ и МИ-6), которые, по данным заслуживающих доверия источников, нередко прибегают к услугам различных «расследовательских» изданий, в конце концов, выбрали своей мишенью Зеленского. Эксперты уверены, что киевским властям весь этот скандал может обойтись очень дорого.

Версии о подоплеке этой истории выдвигаются разные, но большинство экспертов сходятся в одном: с помощью Bellingcat спецслужбы США готовят почву для очередной смены политических декораций в Киеве, что, возможно, чревато очередным майданом.

Эксперт, блогер, общественный деятель Вадим Манукян предрекает президенту Украины непростые дни.

«Зеленскому скоро будет не до смеха, да и сейчас его дела обстоят невесело, — поделился мнением Манукян. — С одной стороны — проваливающиеся в бездну рейтинги, с другой — Bellingcat грозится показать кино, в котором Владимир Александрович явно предстанет в нелучшем свете.

А там — «вдохновившиеся» фильмом украинские националисты прознают, что их президент слил операцию СБУ, чтобы с Россией отношения не портить. А ведь впереди у Зеленского встреча с [президентом США Джо] Байденом, и надо же, такой конфуз, угроза импичмента, возможное обвинение в госизмене и, как результат, — вполне реальная скорая отставка.

Судя по всему, у заказчиков «Вагнергейта» постоянно менялось «техническое задание»: то им велели представить сотрудников СБУ доблестными ребятами, которым помешали коварные силы, то слить Зеленского, чтобы не путался под ногами по теме «Северного потока — 2».

В общем, крокодил не ловится, не растет кокос. С этого острова невезения украинскому президенту выбраться будет сложно, если вообще удастся».

Подробности расследования представлены в материале ФАН
Федеральное агентство новостей  / 

В статье ФАН говорится, что существуют как минимум две версии фильма от Bellingcat. Именно поэтому с релизом так долго тянут, видимо, колеблются кураторы из западных спецслужб, приглядывающие за руководителем Bellingcat Христо Грозевым. Все это время Запад внимательно следит за меняющейся политической ситуацией на Украине, в конце концов, может быть принято решение немного пошантажировать этим «расследованием» Зеленского и его команду.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Зеленскому не до смеха: Манукян о последствиях для Киева «расследования» Bellingcat
сша зеленский сбу манукян bellingcat грозев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru