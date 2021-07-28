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Тина Канделаки рассекретила зарплату Юрия Дудя на «Матч ТВ»
Общество
Тина Канделаки рассекретила зарплату Юрия Дудя на «Матч ТВ»
Агенство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 28 июля. Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, сколько денег получал журналист и видеоблогер Юрий Дудь во времена работы на канале.

Дудь утверждал, что его зарплата на «Матч ТВ» составляла 50 тысяч рублей в месяц. Однако Канделаки опровергла эту информацию и рассекретила реальный доход журналиста.

«Это неправда. Я боюсь соврать, но платили мы ему в районе 200 тысяч рублей в месяц, не меньше», — сообщила телеведущая в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Генеральный продюсер канала также высказалась о причинах ухода Дудя с «Матч ТВ». По словам Канделаки, видеоблогер был недешевым сотрудником, а одну из главных ролей в его передаче играли спонсоры. Однако у ведущего случился с ними конфликт.

«Финансирование его программы закончилось, история завершилась», — цитирует журналистку Teleprogramma.pro.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обвинял «Матч ТВ» в пропаганде гомосексуализма. В ответ Канделаки предложила проверить парламентария на «вменяемость».

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канделаки матч тв дудь
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