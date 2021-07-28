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Жительница Яранска год истязала восьмилетнюю дочь

  /   Обновлено: 28 июля 2021 18:25
Происшествия
Жительница Яранска год истязала восьмилетнюю дочь
pixabay.com

Киров, 28 июля. Восьмилетняя девочка страдала от жестокого обращения со стороны собственной матери. Против женщины возбудили уголовное дело.

Жительницу Яранска обвиняют в том, что она жестоко обращалась со своей малолетней дочерью. В отношении 41-летней женщины возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетнего. Сотрудники Следственного комитета продолжают расследование по факту случившегося.

По данным следователей, обвиняемая с сентября 2020 по март 2021 года неоднократно причиняла своей восьмилетней дочери физические увечья. Частично женщина созналась в содеянном. Было установлено, что она уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщил «Свойкировский.рф«.

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